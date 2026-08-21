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Quién es el esposo actual de Martha Liliana Ruiz: ella pensó que él estaba muerto

Quién es el esposo actual de Martha Liliana Ruiz, famosa actriz colombiana. Por años, ella pensó que él estaba muerto y a sus 54 años se reencontraron.

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A los 54, actriz se reencontró con su primer amor, a quien creía muerto, y se casó con él

Martha Liliana Ruiz, reconocida artista colombiana, contó la historia de amor con su esposo, Alex Petersen, que comenzó cuando ella tenía apenas 15 años. Por años, la pareja no tuvo contacto.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 21 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Martha Liliana Ruiz
Martha Liliana Ruiz
Foto: Instagram @martalilianaruizoficial