The Beat Voice gana la noche y define repertorio; El Cuartetazo queda en peligro de nuevo

En la más reciente jornada del programa, los jurados evalúan las presentaciones de los grupos y entregan sus observaciones antes de anunciar los resultados. En el caso de El Cuartetazo, los integrantes sostienen una conversación interna sobre los errores cometidos en el escenario y la forma de corregirlos para evitar que se repitan. Tras su presentación, el jurado reconoce que existe un ensamble sólido dentro del grupo, pero señala que falta creatividad en el coro y que se percibe repetición en algunos momentos. También indican que no hubo elementos sorpresa durante la interpretación.

Los jurados mencionan que el grupo necesita mejorar la proyección de las voces y organizar mejor la distribución vocal. Además, observan que los integrantes no se sienten cómodos con la canción ni entre ellos durante la ejecución. Por primera vez identifican señales de inseguridad en el escenario, aunque reconocen que la canción representa un nivel de dificultad alto y que se evidencia el esfuerzo en su interpretación.



Por su parte, The Beat Voice enfrenta una diferencia interna antes de su presentación debido a la elección de un vallenato. Uno de sus integrantes, vinculado a este género, considera que no se respeta su esencia, lo que lleva al grupo a modificar la propuesta inicial. Finalmente, toman la decisión de que, en futuras ocasiones, mantendrán la esencia del género cuando lo interpreten.

Después de su presentación, el grupo recibe una reacción positiva por parte del jurado, que se pone de pie para reconocer el show. Los integrantes reaccionan con emoción ante la respuesta recibida. El jurado destaca que la presentación mantiene dinamismo y limpieza, con pocas imprecisiones que no afectan el resultado general. También resalta la mezcla de géneros y el balance logrado en escena. Sin embargo, advierte que el manejo de la emoción debe controlarse para evitar que afecte las armonías.





Mira también: ‘A Otro Nivel’: cambio de líder hunde a un grupo y otro se perfila como el mejor

Publicidad

Tras deliberar, los jurados eligen a The Beat Voice como el mejor grupo de la noche. Como resultado, su líder Daniel recibe el beneficio de escoger el repertorio de sus contrincantes. Primero selecciona la canción “Solamente tú” para su propio grupo. Luego asigna “Bonita” a Cu4rz, “Una aventura” a El Cuartetazo y “Chiquiquita” a Gente que Canta.

En la decisión final, el jurado determina que El Cuartetazo queda en riesgo. El grupo debe regresar a los estudios Ditu durante 24 horas para preparar un concierto en la calle por tercera vez. Tras conocer el resultado, los integrantes manifiestan que perciben la situación como una injusticia y aseguran que ya no experimentan tristeza frente a este tipo de decisiones.

Publicidad

Mira también: La elección del mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ genera lágrimas en sus compañeros

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

