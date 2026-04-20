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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro - CaracolTV

The Beat Voice fue elegido como el mejor grupo de la noche y su líder definió canciones para sus rivales, mientras el jurado envió a El Cuartetazo a los estudios Ditu y ellos creen que es un chiste.

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The Beat Voice gana la noche y define repertorio; El Cuartetazo queda en peligro de nuevo

The Beat Voice fue elegido como el mejor grupo de la noche y su líder definió canciones para sus rivales, mientras el jurado envió a El Cuartetazo a los estudios Ditu y ellos creen que es un chiste.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de abr, 2026
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