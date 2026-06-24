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Quiénes son los Semifinalistas de ‘A Otro Nivel’: Cristina Hurtado da novedades - CaracolTV

Luego de escuchar el homenaje que los participantes le hicieron a Gian Marco; Kike Santander y Felipe Peláez decidieron cuál es el grupo que queda eliminado de la competencia.

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Ellos son los Semifinalistas de ‘A Otro Nivel’: revelan los nombres de los tres grupos

Luego de escuchar el homenaje que los participantes le hicieron a Gian Marco; Kike Santander y Felipe Peláez decidieron cuál es el grupo que queda eliminado de la competencia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Ellos son los tres grupos de Semifinalistas de 'A Otro Nivel'.
Ellos son los tres grupos de Semifinalistas de 'A Otro Nivel'.
Foto: Caracol Televisión.