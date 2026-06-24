Ellos son los Semifinalistas de ‘A Otro Nivel’: revelan los nombres de los tres grupos

Durante la transmisión de 'A Otro Nivel' de este 24 de junio se conocieron los nombres de los grupos que lograron avanzar en la competencia y que continúan su camino hacia la final del programa.

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En esta oportunidad, la gala estuvo dedicada al cantante y compositor Gian Marco, quien fue el homenajeado de la noche. Por esta razón, los participantes interpretaron algunas de las canciones más reconocidas de su repertorio con el objetivo de asegurar un lugar en la siguiente fase del concurso.

La jornada comenzó con la presentación de Macondo Sound System, agrupación que llevó al escenario la canción 'Se me olvidó'. Posteriormente, Colombian Crew interpretó 'Este loco que te mira', mientras que Cola de Lagarto eligió 'Hoy' para su actuación. Finalmente, The Beat Voice presentó una versión de 'Hasta que vuelvas conmigo'.

Una vez concluyeron las presentaciones, llegó el momento de conocer la decisión que definiría cuáles agrupaciones continuarían en competencia. Aunque Gian Marco hizo parte de la noche como homenajeado, no tuvo poder de decisión en esta etapa del programa. En cambio, fueron Kike Santander y Felipe Peláez quienes dieron a conocer el resultado de la jornada.



Quiénes son los Semifinalistas de 'A Otro Nivel 2026'

De esta manera, los jurados anunciaron que Macondo Sound System debía abandonar la competencia. Tras conocer la decisión, los integrantes de la agrupación agradecieron al programa y se despidieron del escenario.

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Como consecuencia de este resultado, Colombian Crew, Cola de Lagarto y The Beat Voice aseguraron su permanencia en el concurso. Así, las tres agrupaciones se convirtieron en los mejores grupos de la temporada hasta el momento y obtuvieron oficialmente un lugar en las Semifinales del formato.

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Sin embargo, el camino hacia la final todavía no termina. Luego de anunciar a la noticia, Cristina Hurtado reveló cuál será el próximo reto que deberán afrontar las agrupaciones clasificadas.

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Según explicó la presentadora, los tres grupos tendrán que viajar a Medellín para presentarse en La Solar. Allí deberán enfrentarse a una nueva prueba que será determinante para su futuro dentro de la competencia, ya que buscarán conquistar el voto del público.

Por lo tanto, las agrupaciones semifinalistas tendrán una nueva oportunidad para demostrar su propuesta musical frente a los asistentes del evento.

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