Integrantes de Cola de Lagarto, de ‘A Otro Nivel’: Luixa, Alana, Sasha Ana y Camila Cano

Este 26 de junio se lleva a cabo la gran final de ‘A Otro Nivel’, escenario en el que se definirá el grupo ganador de un premio de 600 millones de pesos y un contrato con Caracol Televisión. Durante la emisión, las agrupaciones finalistas regresaron al escenario para presentar una vez más las canciones con las que iniciaron su participación en la competencia.

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En ese contexto, el primer grupo en salir al escenario fue Cola de Lagarto, una agrupación femenina conformada por Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano. Cada una de sus integrantes participó inicialmente en las audiciones individuales, etapa en la que lograron convencer a Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander de que merecían conseguir un cupo para continuar en el programa.

Asimismo, durante aquellas audiciones interpretaron las canciones ‘En cambio no’, ‘La quiero a morir’, ‘No me amenaces’ y ‘Fue tan poco tu cariño’, temas con los que buscaron avanzar en la competencia desde el comienzo. Precisamente, esas mismas canciones fueron las elegidas para su presentación en la Gran Final, marcando un recorrido que conectó su primera aparición con la última emisión del concurso.



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Luego de su intervención musical, las integrantes de Cola de Lagarto compartieron detalles sobre el proceso que vivieron desde su conformación como grupo hasta llegar a la instancia definitiva del programa. En ese espacio, revelaron cómo fue trabajar juntas durante la competencia y enfrentar las diferentes Sacudidas que se presentaron a lo largo del camino.

De igual manera, se refirieron al proceso de adaptación que vivieron como agrupación, así como a la manera en que fueron atendiendo poco a poco las recomendaciones recibidas durante cada una de las etapas del formato.

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Además, las artistas señalaron que vale la pena apostar por la música y aseguraron que harían todo el camino igual, haciendo referencia a la experiencia que vivieron inclusive antes de estar en la competencia.

El grupo abrió la velada en la que se conocerá cuál es el mejor grupo musical de toda Colombia.

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