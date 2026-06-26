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Quiénes son las integrantes de Cola de Lagarto, Finalistas de ‘A Otro Nivel’: nombres - CaracolTV

Las cuatro cantantes encontraron el equilibro tanto musical como personal luego de enfrentar algunos cambios internos dentro de la agrupación. Así ha sido su paso por el programa.

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Integrantes de Cola de Lagarto, de ‘A Otro Nivel’: Luixa, Alana, Sasha Ana y Camila Cano

Las cuatro cantantes encontraron el equilibro tanto musical como personal luego de enfrentar algunos cambios internos dentro de la agrupación. Así ha sido su paso por el programa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Quiénes son las integrantes de Cola de Lagarto, Finalistas de 'A Otro Nivel'.
Quiénes son las integrantes de Cola de Lagarto, Finalistas de 'A Otro Nivel'.
Foto: Caracol Televisión.