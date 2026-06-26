The Beat Voice es el ganador de ‘A Otro Nivel 2026’: el grupo se lleva millonario premio

‘A Otro Nivel’ ya tiene un ganador. Este 26 de junio se llevó a cabo la transmisión de la Gran Final del programa, en la que Cola de Lagarto y The Beat Voice compitieron por el primer puesto, un premio de 600 millones de pesos y un contrato con Caracol Televisión. Después de varias semanas de competencia, las dos agrupaciones llegaron a la última gala para presentar nuevamente las canciones con las que iniciaron su recorrido dentro del formato.

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Qué grupo ganó 'A Otro Nivel 2026'

Luego de las presentaciones de Cola de Lagarto y The Beat Voice, así como de los números musicales de Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander, Cristina Hurtado reunió a todos los participantes y jurados para dar a conocer el resultado de las votaciones. El anuncio se realizó tras el cierre de la jornada de votación, que fue habilitada al finalizar la emisión del pasado 25 de junio.

Finalmente, The Beat Voice fue anunciado como el grupo ganador de ‘A Otro Nivel 2026’. La agrupación está conformada por Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo, quienes recibieron con emoción la noticia y los premios dispuestos por la producción.





Los cuatro integrantes iniciaron su participación en el programa presentándose de manera individual durante las audiciones. En esa etapa interpretaron las canciones ‘Coleccionista de canciones’, ‘Mi hermano y yo’, ‘Hoy tengo ganas de ti’ y ‘ADMV’, temas con los que lograron avanzar en el concurso. Durante la gran final volvieron a interpretar esas mismas canciones y, además, incluyeron ‘La Estrategia’ como parte de su última presentación.

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Tras conocerse el resultado de las votaciones, los integrantes de The Beat Voice celebraron la noticia junto a sus compañeros y recibieron las felicitaciones de los jurados, quienes los acompañaron durante toda la temporada del programa.

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A lo largo de la competencia, el grupo avanzó por cada una de las etapas del formato sin quedar en peligro de eliminación. Debido a ello, únicamente asistió a los estudios Ditu durante la fase final del concurso, cuando preparaban los homenajes dedicados a los jurados.

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Por otra parte, una de las presentaciones más recordadas de todo el formato fue cuando el grupo se presentó en Medellín, durante el Festival La Solar.

Con este anuncio del resultado concluyó la temporada 2026 de ‘A Otro Nivel’.

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