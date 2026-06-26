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Quién ganó ‘A Otro Nivel 2026’: The Beat Voice tuvo mayor porcentaje en las votaciones - CaracolTV

Cristina Hurtado dio a conocer este 26 de junio los resultados de las votaciones de los televidentes, que debían escoger entre el talento de Cola de Lagarto y también The Beat Voice. Mira acá el veredicto.

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The Beat Voice es el ganador de ‘A Otro Nivel 2026’: el grupo se lleva millonario premio

Cristina Hurtado dio a conocer este 26 de junio los resultados de las votaciones de los televidentes, que debían escoger entre el talento de Cola de Lagarto y también The Beat Voice. Mira acá el veredicto.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de jun, 2026
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