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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 22 de junio: un amor se separa - CaracolTV

Aunque Felipe Peláez no tuvo poder de decisión en la velada, Gian Marco y Kike Santander dieron a conocer qué grupos se mantienen en el concurso musical de los profesionales.

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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 22 de junio: un amor se separa

Aunque Felipe Peláez no tuvo poder de decisión en la velada, Gian Marco y Kike Santander dieron a conocer qué grupos se mantienen en el concurso musical de los profesionales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 22 de junio 2026.
Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 22 de junio 2026.
Foto: Caracol Televisión.