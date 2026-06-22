Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 22 de junio: un amor se separa

La emisión de 'A Otro Nivel' de este 22 de junio dejó definido cuál fue el nuevo grupo eliminado de la competencia. El programa atraviesa una etapa decisiva debido a que se encuentra en la recta final, por lo que cada presentación resulta determinante para los participantes que buscan mantenerse en carrera.

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Durante la jornada, los grupos tuvieron la oportunidad de presentarse ante los jurados y el público con diferentes interpretaciones. En primer lugar, Colombian Crew subió al escenario para cantar 'Lo tienes todo'. Posteriormente, Cola de Lagarto interpretó 'El amor más grande del planeta'. Luego fue el turno de Cu4rz, que presentó la canción 'Mi celosa hermosa'. Más adelante, Macondo Sound System interpretó 'Loco' y, finalmente, The Beat Voice realizó su presentación con 'Cuando quieras quiero'.

Qué grupo quedó eliminado de A Otro Nivel este 22 de junio

En esta oportunidad, el cantante Felipe Peláez fue el homenajeado de la noche. Por esa razón, no participó en las decisiones relacionadas con la evaluación de los grupos durante la jornada.





Mientras avanzaba el programa, los jurados fueron definiendo cuáles agrupaciones destacaron en la competencia. En ese contexto, Kike Santander y Gian Marco dieron a conocer a Cristina Hurtado cuál era la decisión que tomaron a lo largo de la jornada.

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De esta manera, informaron que Macondo Sound System fue elegido como el Mejor Grupo de la Noche, reconocimiento que le permitió destacarse dentro de la jornada y continuar avanzando en la competencia.

Por otro lado, también se reveló cuál sería la agrupación que debía abandonar el programa. Según lo anunciado por los jurados, Cu4rz fue el grupo eliminado de A Otro Nivel este 22 de junio, por lo que quedó fuera de la competencia.

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Durante la evaluación, los integrantes recibieron comentarios relacionados con su desempeño en el escenario. Aunque los jurados señalaron que el grupo realizó un buen trabajo, también indicaron que se presentaron inconvenientes con la canción interpretada, especialmente con la letra del tema.

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Cabe recordar que Cu4rz está conformado por Kelly Cárdenas, Andrey Riobueno, Miguel Vaquero y El Socio Quereigua. Con su salida, la competencia continúa avanzando hacia sus fases definitivas, en las que los grupos restantes buscarán asegurar su permanencia y acercarse a la posibilidad de obtener el título del programa.