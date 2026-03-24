Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ quedó en riesgo: decisión sorprende a los participantes

En ‘A Otro Nivel’, los jurados Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco escucharon las presentaciones correspondientes a los últimos ciclos de la competencia. En esta etapa, los grupos participantes interpretaron distintas canciones que fueron escogidas por los líderes.

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En primer lugar, el grupo Ni Son De Marte, Ni Son De Venus presentó el tema ‘La pareja ideal’. Posteriormente, Los Vozarrones subieron al escenario con la canción ‘Todo de cabeza’. A continuación, Tropa Sonora interpretó ‘No me vuelvo a enamorar’, mientras que Cuatro en Línea realizó su presentación con ‘No es lo mismo’. Finalmente, el grupo Cu4rz cerró la ronda con la interpretación de ‘El farsante’. Cada presentación fue observada por los jurados, quienes tomaron nota de diferentes aspectos relacionados con la ejecución vocal, la coordinación y la elección del repertorio.

Al finalizar la jornada, la presentadora Cristina Hurtado se reunió con los líderes de los grupos y con el jurado para conocer la decisión sobre cuál de ellos quedaría en situación de riesgo dentro de la competencia.



Qué grupo quedó en riesgo en ‘A Otro Nivel’ este 24 de marzo

De acuerdo con la decisión del jurado, el grupo Los Vozarrones quedó en riesgo tras su presentación. Según lo indicado durante la deliberación, la agrupación presentó dificultades en su interpretación, lo cual influyó en la evaluación final. Es necesario mencionar que este grupo fue el único que realizó un cambio de líder en esta etapa del programa, elemento que también fue considerado en el análisis.

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En ese sentido, los jurados explicaron que la elección del género musical y de la canción no contempló completamente las condiciones del grupo. De acuerdo con lo expuesto, algunos integrantes manifestaron incomodidad frente a la propuesta seleccionada, situación que se reflejó en el desarrollo de la presentación en el escenario.

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Por su parte, Cristina Hurtado informó que el grupo deberá participar en una dinámica adicional con ditu como parte del proceso establecido para los equipos en riesgo.

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