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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ quedó en riesgo este 24 de marzo - CaracolTV

Tras escuchar las presentaciones de los cinco grupos, Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander toman la decisión de enviar a uno de ellos a los estudios de ditu para convivir durante 24 horas.

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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ quedó en riesgo: decisión sorprende a los participantes

Tras escuchar las presentaciones de los cinco grupos, Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander toman la decisión de enviar a uno de ellos a los estudios de ditu para convivir durante 24 horas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Cuál es el grupo que queda en riesgo en 'A Otro Nivel' este 24 de marzo.