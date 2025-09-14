En vivo
Caracol TV  / A Otro Nivel  / Ganadora de A Otro Nivel reveló entre lágrimas doloroso hecho que la obliga a dejar de cantar

Ganadora de A Otro Nivel reveló entre lágrimas doloroso hecho que la obliga a dejar de cantar

Alexandra Colorado, primera mujer en ganar A Otro Nivel, contó a sus seguidores que tendrá que guardar silencio absoluto durante dos meses por un delicado diagnóstico en sus cuerdas vocales.

'La Colorado', ganadora de A Otro Nivel reveló entre lágrimas doloroso hecho.
Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 10:12 a. m.

