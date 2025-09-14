Ganadora de A Otro Nivel reveló entre lágrimas doloroso hecho que la obliga a dejar de cantar

Alexandra Colorado, más conocida como La Colorado, se convirtió en la primera mujer en ganar A Otro Nivel en su tercera temporada (2020 – 2021), gracias a su talento que la hizo merecedora de 300 millones de pesos. La cantante de 30 años se sinceró el 12 de septiembre de este año a través de sus redes sociales sobre una situación que teme pueda afectar su herramienta de vida: su voz.

Mira también: Ganadora de La Voz Colombia dio a luz a los 40 años: primeras fotos del segundo bebé de Miranda



Qué le pasó a La Colorado, ganadora de A Otro Nivel

“Hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy personal: el doctor me ha diagnosticado unas lesiones importantes en mis cuerdas vocales. En los próximos dos meses tendré que estar casi en un silencio absoluto y, si no hay mejoría, tendré que entrar definitivamente a cirugía”, contó entre lágrimas, visiblemente afectada.

En el video, hablando directamente a la cámara, explicó lo que esto significa para ella: “No puedo negarles que me da muchísimo miedo porque mi voz no solamente ha sido lo que me identifica, también ha sido mi herramienta, lo que me conecta con ustedes, la forma en la que sostengo a mi familia”, expresó conmovida.

La artista cerró con un mensaje esperanzador, afirmando que no enfrentará sola este proceso: “El miedo no es lo que me define, pero la resiliencia sí”, reiterando su confianza en que todo saldrá de la mejor manera.

Publicidad

Paola Jara le envió un mensaje de apoyo: “Con toda mi Ale, Dios no te desampara. Fe. ¡Volverás con más fuerza! 🙌❤️🙏”. Lo mismo hizo Francy: “Guerrera, esa eres tú. Mi admiración, respeto y mucho amor para ti”. A ellas se sumaron varios colegas de la industria, como Jair Santrich, Yo Me Llamo Eduin Caz, Danny Levito, entre otros artistas que han hecho parte de programas de Caracol Televisión.

Mira también: Stephany Zabaleta, ganadora de La Descarga en 2023, presentó a su nuevo amor

Publicidad

A Otro Nivel 2025

¡Llegó el momento más esperado para mostrar tu talento! Caracol Televisión abrió oficialmente la convocatoria para participar en A Otro Nivel, el programa musical que reúne a las mejores voces de Colombia. Este proceso está habilitado para colombianos mayores de 18 años o para extranjeros que residen de manera regular dentro del territorio nacional. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de septiembre a las 11:59 p.m.

Recuerda que se puede hacer un único registro por persona, que las inscripciones son completamente gratuitas y que no se requieren intermediarios para llevar a cabo este proceso.

