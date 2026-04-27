Flow Session gana, sacude los grupos, mientras Cuatro en Línea queda en peligro

La jornada de competencia inicia con la decisión de los jurados sobre cuál agrupación obtiene el mejor desempeño de la noche. Tras la evaluación, el grupo seleccionado es Flow Session, lo que le entrega ventajas estratégicas para reorganizar la siguiente ronda y definir parte del rumbo de sus rivales dentro del programa.

Como líder de Flow Session, Camille recibe la responsabilidad de escoger primero los repertorios que interpretará cada equipo. Para su propia agrupación selecciona 'El duelo'. Luego asigna 'La rebelión' para El Cuartetazo, mientras que Cola de Lagarto recibe 'Cómo pasó'. Finalmente, para Cuatro en Línea queda la canción 'Robarte un beso', con la que deberán enfrentar la próxima presentación.



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Además de esa facultad, Flow Session obtiene el beneficio conocido como La Sacudida, mecanismo que permite modificar la conformación de los grupos. Camille analiza las opciones y decide utilizar ese poder para intercambiar integrantes entre dos agrupaciones. La líder opta por enviar a Maelo fuera de Flow Session y sumar a Florlenz, quien hasta ese momento hacía parte de Cuatro en Línea.

El cambio tiene un componente adicional, ya que Camille y Florlenz son hermanas, por lo que ambas quedan reunidas dentro del mismo grupo tras la decisión. Antes de abandonar Cuatro en Línea, Florlenz debe dejar definido quién asumirá el liderazgo del equipo, debido a que ella ocupaba ese rol. Luego de tomar la decisión, entrega esa responsabilidad a Maelo, quien pasa a ser el nuevo líder de la agrupación.



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Después del movimiento realizado por Flow Session, los jurados también activan sus propias modificaciones mediante La Sacudida, aunque sin intervenir al grupo ganador. Kike toma la primera decisión y mueve a Camila Mancipe desde Cola de Lagarto hacia El Cuartetazo. Como consecuencia de esa determinación, Laura deja El Cuartetazo y pasa a Cola de Lagarto, con el objetivo de conservar allí una formación compuesta únicamente por mujeres.

Más adelante, Felipe ejecuta otro ajuste dentro de la competencia. En esta ocasión, decide que Camila Mancipe salga nuevamente de El Cuartetazo para integrarse ahora a Cuatro en Línea, lo que genera una nueva reorganización en el tablero del programa.

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Tras ese cambio, Gian Marco realiza una última modificación. El jurado determina que El Socio Quereigua deje Cuatro en Línea para unirse a El Cuartetazo. Con ese movimiento, dicho grupo queda conformado solo por hombres, una condición que sus integrantes reciben con entusiasmo en medio de la dinámica.

Con todos los intercambios completados, los jurados anuncian finalmente cuál agrupación queda en zona de peligro. El equipo señalado es Cuatro en Línea, que deberá afrontar la siguiente etapa en estudios Ditu. Ahora, con Maelo como nuevo líder y una plantilla distinta a la del inicio de la noche, el grupo comienza la preparación para evitar la eliminación en la próxima presentación.

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