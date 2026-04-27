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Que grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro: sacude los grupos,- CaracolTV

Flow Session fue elegido mejor grupo y obtuvo el poder de cambiar integrantes y repertorios. Tras varias movidas de jurados y participantes, Cuatro en Línea quedó en peligro con nuevo líder.

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Flow Session gana, sacude los grupos, mientras Cuatro en Línea queda en peligro

Flow Session fue elegido mejor grupo y obtuvo el poder de cambiar integrantes y repertorios. Tras varias movidas de jurados y participantes, Cuatro en Línea quedó en peligro con nuevo líder.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de abr, 2026
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