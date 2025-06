Yo Me Llamo Paquita la del Barrio revela de qué sufre y se quiebra: solía medicarse

Durante la noche de Original y Copia en Yo Me Llamo, la imitadora de Paquita la del Barrio interpreta el tema 'Tres veces te engañé' y demuestra, una vez más, su entrega total al personaje. Sin embargo, más allá de los aplausos y las observaciones técnicas, su vulnerabilidad termina por conmover a todos en el set.

Mira también: Un doble de Yo Me Llamo gana 100 millones de pesos: aplausos de pie al decir qué hará con el dinero

La presentación, marcada por los gestos dramáticos característicos del personaje original, genera opiniones divididas entre los jurados. César Escola no puede ocultar su asombro y se pregunta cómo logra memorizar tantos gestos, sobre todo el uso preciso del pañuelo, uno de los elementos distintivos de Paquita. Dice que en varios momentos no logra identificar quién está cantando, lo cual habla del alto nivel de imitación que alcanza la participante. Rey Ruiz coincide con él y asegura que la imitadora se parece “al 100%”, especialmente en la voz.

Amparo Grisales, sin embargo, es un poco más exigente. Aunque destaca que la voz es “exactamente igual”, admite que hubo fallos visibles en la ejecución visual. “En varias ocasiones tuve que mirar su boca para saber quién estaba cantando”, comenta con sinceridad. Aun así, reconoce que el trabajo es admirable.

Publicidad

Después de escuchar las opiniones, la imitadora se quiebra y revela el verdadero peso que carga sobre sus hombros. Cuenta que desde hace años enfrenta un trastorno de pánico y ansiedad, y que su psiquiatra le recomendó dejar la medicación para tratarlo de forma mental y espiritual. “Me da mucha tristeza no poder hacer las cosas como yo quiero, entonces uno trata de respirar, pero ayer me ganó un poquito”, confiesa. Agrega que pasó el día caminando, orando en la iglesia y pidiéndole a Dios que no la dejara rendirse. “Este reto me sacó lágrimas”, dice con la voz entrecortada.

Rey, visiblemente conmovido, destaca su valentía y la calidad de su presentación. Escola habla de magia, y Aurelio Cheveroni intenta devolverle el ánimo con un toque de humor al pedirle que, como buena Paquita, lo insulte. Todos sonríen y celebran no solo su talento, sino también su fortaleza para enfrentar sus miedos.

Publicidad

Mira también: Luis Alfonso real llega a cantar con su doble en Yo Me Llamo: le saca información de su novia

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.