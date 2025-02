Yo Me Llamo Paquita la del Barrio admite que César Escola la pone nerviosa: él responde

El 'Maestro' César Escola sigue derrochando coquetería con Yo Me Llamo Paquita la del Barrio, y su presencia en el escenario no pasa desapercibida para el jurado. Tras interpretar 'Si yo fuera varón', el argentino le dice con cariño “mi Paquita” , pero también le advierte que debe tener cuidado de no entrar en riesgo, pues no quiere que se vaya de la competencia.

Amparo Grisales, por su parte, le reconoce su esfuerzo, pero le señala que le faltó un poco más de interpretación, recordándole que no debe perder el temperamento fuerte que caracteriza a la original. Rey Ruíz coincide con la ‘Diva de Colombia’ y le dice entre risas que le faltó más fuerza en su actuación, aunque destaca el momento en el que le cantó directamente a Escola.

Tras su presentación, la imitadora confiesa en el camerino que la actitud del 'Maestro' la pone nerviosa y le pide que no la desconcentre más, aunque siendo muy pícara: "Traté de estar brava, pero no pude. César, no quiero quedar en riesgo por su culpa, pero sígame mirando así".

