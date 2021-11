Yo Me Llamo Nacho logró activar el 'erizómetro' de Amparo Grisales

Yo Me Llamo Nacho, quien presentó su audición como ‘El chamo de las mil voces’, de la mano de los maestros de la escuela finalmente decidió imitar a su compatriota, decisión que fue muy bien vista por los jurados quienes resaltaron su gran voz y parecido físico. No obstante, tras su show le pidieron al participante trabajar la respiración y luego lograr erizar a Amparo Grisales, tendrá la difícil tarea de hacerlo cada vez mejor para no parar de sorprender.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.