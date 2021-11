Yo Me Llamo Leonardo Favio aburrió al jurado con su show

Aunque Yo Me Llamo Leonardo Favio salió con toda la actitud, para el exigente jurado su show les resultó muy aburrido, pues a ratos se perdía el color del personaje, no estaba conectado y no hubo interpretación de su parte.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.