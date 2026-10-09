‘Yo Me Llamo Mini Gustavo Cerati’ confesó que ama el rock y recibió una galleta de hueso

La magia y el poder del rock en español se apoderaron del escenario de Yo Me Llamo con la presentación del desparpajado y talentoso 'Mini Gustavo Cerati'. Con una guitarra a su medida, una vibra arrolladora y una actitud digna de una estrella de estadio, el pequeño participante demostró desde el primer segundo su amor absoluto por el género al interpretar el legendario himno de Soda Stereo, ‘De música ligera’.

El derroche de energía no solo puso a vibrar al público en el estudio, sino que tocó las fibras del jurado. El momento más emotivo de la noche llegó con la devolución del maestro César Escola, quien, como argentino original y apasionado de la música, conectó de inmediato con las raíces de la banda bonaerense.



Visiblemente emocionado por el talento precoz del concursante, Escola no dudó en elogiar su afinación y presencia escénica con un sentido: “Lo hiciste espectacular, flaco”, haciendo un guiño muy característico a la jerga de su tierra natal. Como premio a su esfuerzo y gran pasión por la música, el jurado sorprendió al mini concursante entregándole una divertida galleta en forma de hueso, sellando un momento tan tierno como inolvidable en la historia de la competencia.

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Cuál era el nombre completo de Gustavo Cerati y dónde nació

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El legendario músico argentino se llamaba Gustavo Adrián Cerati. Nació el 11 de agosto de 1959 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y es considerado mundialmente como uno de los cantautores, compositores y productores más influyentes e importantes del rock en español.



De qué murió Gustavo Cerati y en qué año falleció

Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014 en Buenos Aires a la edad de 55 años. Su muerte se produjo a causa de un paro respiratorio tras haber permanecido más de cuatro años en coma producto de un accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió en mayo de 2010 al finalizar un concierto en Caracas, Venezuela.

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