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‘Yo Me Llamo Mini Gustavo Cerati’ confesó que ama el rock y recibió una galleta de hueso

El mini concursante llenó el escenario de energía tras interpretar ‘De música ligera’ y recibió comentarios de un argentino original como César Escola, quien le dijo: “Lo hiciste espectacular, flaco”.

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‘Yo Me Llamo Mini Gustavo Cerati’ confesó que ama el rock y recibió una galleta de hueso

El mini concursante llenó el escenario de energía tras interpretar ‘De música ligera’ y recibió comentarios de un argentino original como César Escola, quien le dijo: “Lo hiciste espectacular, flaco”.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 9 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Gustavo Cerati' en 'Yo Me Llamo Mini'
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Foto: Caracol Televisión