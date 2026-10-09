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‘Yo Me Llamo Mini Elton Jhon’ deslumbró al público tras su excelente presentación

Amparo descubrió que estaba vestida igual al mini imitador y fue al escenario para abrazar al mini Elton Jhon. Además, el doble empezó a hablarle en inglés a los jurados y les sacó las risas.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Mini Elton Jhon’ deslumbró al público tras su excelente presentación

Amparo descubrió que estaba vestida igual al mini imitador y fue al escenario para abrazar al mini Elton Jhon. Además, el doble empezó a hablarle en inglés a los jurados y les sacó las risas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Elton Jhon' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Elton Jhon' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión