‘Yo Me Llamo Mini Elton Jhon’ deslumbró al público tras su excelente presentación

La brillantez y el carisma de 'Mini Elton John' encendieron por completo el escenario de Yo Me Llamo. Con un derroche de talento, soltura y actitud digna de una estrella británica, el pequeño concursante entregó una presentación impecable que conquistó de inmediato el corazón de los asistentes y del jurado.

Más allá de su calidad vocal y musical, el participante cautivó con su espontaneidad. Durante la retroalimentación, el doble no dudó en interactuar y hablarle en inglés a los jurados, desatando las risas espontáneas en la mesa de juzgamiento y sacando a relucir su carisma arrollador.



El momento más icónico de la velada llegó de la mano de Amparo Grisales. La 'Diva de Colombia' descubrió entre risas y asombro que estaba vestida exactamente igual al mini imitador, compartiendo un estilo coordinado que no pasó desapercibido. Sin pensarlo dos veces, la jurado rompió el protocolo, subió al escenario y le dio un emotivo abrazo al pequeño, sellando una de las postales más divertidas y entrañables de la gala.

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Cuál es el nombre real de Elton John y dónde nació

El legendario cantautor y pianista británico se llama en realidad Sir Elton Hercules John (nacido como Reginald Kenneth Dwight). Nació el 25 de marzo de 1947 en Pinner, Middlesex, Inglaterra, y es considerado una de las figuras más icónicas e influyentes en la historia de la música pop y rock mundial.

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A cuánto asciende la fortuna de Elton John y cuántos discos ha vendido



Se estima que Elton John posee una fortuna superior a los 500 millones de dólares. A lo largo de sus más de 50 años de carrera artística, ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, ubicándose entre los artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos.

Canción original

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