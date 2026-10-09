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Mini Luis Miguel bailó en pleno escenario durante su presentación e hizo erizar a Amparo

El pequeño le dejó la boca cerrada a los jurados tras confesar que su cabello era real y no una peluca. Además, se emocionó bastante tras escuchar que, “la había sacado del estadio”

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Mini Luis Miguel bailó en pleno escenario durante su presentación e hizo erizar a Amparo

El pequeño le dejó la boca cerrada a los jurados tras confesar que su cabello era real y no una peluca. Además, se emocionó bastante tras escuchar que, “la había sacado del estadio”

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 9 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Luis Miguel' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Luis Miguel' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión