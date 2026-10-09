Mini Luis Miguel bailó en pleno escenario durante su presentación e hizo erizar a Amparo

La pista de Yo Me Llamo volvió a ser testigo de un momento inolvidable gracias al talento desbordante de 'Mini Luis Miguel'. Con una elegancia innata, pasos de baile precisos y una voz que cautivó de inmediato, el pequeño concursante saltó al escenario para entregar una presentación impecable que puso de pie a todos los asistentes.

Su derroche de carisma y dominio escénico contagiaron de inmediato a la mesa de jurados. El momento cumbre de la noche llegó cuando Amparo Grisales no pudo contener la emoción y confesó que el show le había provocado la famosa 'erizada', aplaudiendo de pie la desenvoltura del talentoso niño.



Sin embargo, la gran sorpresa de la gala se dio durante la retroalimentación. Los jurados, intrigados por su impecable peinado al estilo del 'Sol de México', quedaron con la boca abierta luego de que el pequeño revelara con total ingenuidad que su llamativo cabello era totalmente real y no una peluca. Tras escuchar de boca de los expertos que “se la había sacado del estadio”, el concursante no pudo ocultar su profunda emoción, consolidándose desde ya como uno de los grandes favoritos de la audiencia.

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Cuál es el nombre completo de Luis Miguel y dónde nació

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El famoso cantante y productor mexicano se llama Luis Miguel Gallego Basteri. Nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, aunque desde muy pequeño se nacionalizó mexicano y desarrolló toda su exitosa carrera artística en México, país con el que es mundialmente identificado.



Cuántos premios Grammy ha ganado Luis Miguel a lo largo de su carrera

Conocido globalmente como 'El Sol de México', el artista ha ganado un total de 6 Premios Grammy y 6 Premios Grammy Latinos a lo largo de su trayectoria musical. Además, ostenta el récord de haber sido el artista hispano más joven en recibir un Grammy, al ganarlo a los 14 años de edad en 1985.

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