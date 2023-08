Yo Me Llamo Kany García le confesó a Amparo Grisales que tuvo pesadillas con ella y la hizo llorar

Tras la retroalimentación de los jurados de Yo Me Llamo , la imitadora de Kany García no pudo evitar emocionarse y hacerles una confesión, principalmente a Amparo Grisales: "para mí es un sueño estar aquí, ante ustedes. Me soñé contigo anoche Amparo, tuve pesadillas, pero créeme que no te voy a fallar y te voy a hacer erizar".

Cabe destacar que la experta en encontrar los dobles perfectos fue la única que le dio una x, dado que ella la notó un poco desafinada y que dejaba caer los finales. A su vez, tuvo la oportunidad de escucharla a capela, por lo cual le exaltó que eso fue algo de lo que debió hacer durante su audición, ante lo que la aspirante hizo énfasis en que se debía a los nervios de estar en este escenario.

Una vez que la participante recibe los dos verdes por parte de César Escola y Pipe Bueno para partir tras bambalinas y expresar toda la emoción que siente por este momento, puesto que tiene una nueva oportunidad, Amparo Grisales no puede evitar demostrarles a sus compañeros lo conmovida que se sintió con las palabras de esta imitadora, a quien no le reprochó nada de lo que le dijo.

"Me emocionan cuando me dicen esas cosas", fue lo primero que dijo esta jurado de Yo Me Llamo mientras ya se le empezaba a notar la voz entrecortada y estaba batallando para no llorar. Inicialmente, sus colegas creyeron que se trataba del hecho de que la mujer le haya dicho que había tenido una pesadilla con ella, pero su comportamiento les hizo entender que era algo que pensaba en serio.

Al pasarle un pañuelo, César Escola le recalcó a Amparo Grisales que ella es muy importante en la vida de varias personas, lo cual hace que ella se sienta aún más conmovida, pues no es la primera vez que le expresan cariño en el programa.

Luego de tranquilizarse un poco y finalmente poder hablar, la jurado comentó que: "me da pesar decirles que no, pero es que tienen que aprender, mejorar. Gracias por darle la oportunidad (haciendo referencia a Pipe Bueno), son tan amorosos. Dizque soñó conmigo, me parece tan lindo".

Para romper con la tristeza y hacer que su colega se sintiera mejor, Pipe Bueno le dejó en claro que piensa que ella llora de una manera muy atractiva y terminó sacándoles una sonrisa.

Por su parte, César Escola empezó a promocionar la venta de pañuelos con las lágrimas de Amparo Grisales, ya que ella le dio el que utilizó durante este emotivo momento.