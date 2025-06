Yo Me Llamo Gloria Trevi se pronunció en redes tras cometer un error que le costó la eliminación

Una verdadera mezcla de emociones vivieron los participantes de Yo Me Llamo al conocer que la nueva eliminada del programa el pasado 26 de junio fue la imitadora de Gloria Trevi, quien destacó desde el primer momento por su potencia vocal, arrolladoras presentaciones, vestuarios y lo comprometida que estaba con el personaje que eligió representar en esta décima temporada.

Yo Me Llamo Gloria Trevi apareció en redes tras su eliminación. Foto: Instagram @yomellamogloriatrevi2025

Luego de quedar fuera por la decisión que tomaron Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni en el capítulo; la doble apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para referirse al tema, señalando que se encuentra muy tranquila con la decisión de los expertos y agradecida por haber tenido la oportunidad de exponer su talento frente a toda Colombia.

"Gracias a todos por el apoyo que me dieron en todo mi proceso en Yo Me Llamo, estoy muy feliz por lo que aprendí", escribió en la citada red social junto al video publicado en las redes de Caracol Televisión con su discurso de despedida antes de salir por la puerta grande del Templo de la Imitación.

Los errores de Yo Me Llamo Gloria Trevi

La joven interpretó el exitoso tema musical 'Ella soy yo'; sin embargo, llamó la atención de los expertos al quebrarse en medio del show, pues se le hizo un nudo en la garganta y olvidó parte de la letra. Durante la retroalimentación, el jurado, especialmente 'La Diva de Colombia' no dudó en darle algunas recomendaciones para enfrentar este tipo de situaciones.

"Como artista es lo que debes empezar a transitar y eso es un aprendizaje aquí en el escenario de Yo Me Llamo, transitar esas canciones y ya como artista saber trasmutar esas sensaciones para que eso en el escenario los haga brillar más y no les anude la garganta, pero igual esto no los debe dejar quebrar en el escenario", mencionó Grisales.

Al final del episodio, Búfalo fue el encargado de pedirle a la intérprete que se retirara del escenario; por lo que ella agradeció y tuvo un emotivo momento junto al doble de Luis Alfonso.

