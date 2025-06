Dos corazones se rompen con la eliminación: A Yo Me Llamo Gloria Trevi se le corta la voz

Melina Ramírez acompaña a los participantes en el escenario de Yo Me Llamo y todos están a la espera de que Búfalo aparezca para leer la tarjeta que contiene el nombre del eliminado de la noche.

La tensión se apodera del set y tras unos segundos de silencio, anuncia que la imitadora que debe abandonar la competencia es Yo Me Llamo Gloria Trevi. La reacción es inmediata: la doble se conmueve profundamente y, aunque intenta contener el llanto, su voz se quiebra al despedirse.

“Primero que todo estoy muy contenta, muy muy agradecida por todo lo que viví en este maravilloso programa. A mis compañeros, sigan dando todo de sí mismos, esto es una experiencia maravillosa y yo la disfruté al 100%”, expresa entre lágrimas.

La escena se vuelve aún más emotiva cuando su pareja en el programa, Yo Me Llamo Luis Alfonso, se acerca para dedicarle unas sentidas palabras. Con el corazón en la mano, le dice:

“Yo te conocí siendo una gran mujer y, de mi parte, vas a tener todo espiritualmente, sentimentalmente. Para mí, eres la mejor Yo Me Llamo Gloria Trevi de todas las temporadas. Quiero decirte que los sueños no se acaban aquí. Algunos se preguntarán por qué no estoy llorando, y es que no estoy triste, estoy feliz de haber llegado a este punto con ella. Despedirte es lo mejor que me ha pasado en la vida”.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.