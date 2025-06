La millonada con la que salió Yo Me Llamo Gloria Trevi del programa al ser eliminada

En el capítulo 114 de Yo Me Llamo, el Templo de la Imitación se llenó de lágrimas y se vivieron emociones intensas de principio a fin. Antes de las presentaciones, cada participante abrió su corazón y compartió momentos personales que los marcaron profundamente. Sin embargo, al final de la gala se vivió una despedida muy emotiva: la salida de Yo Me Llamo Gloria Trevi.

La imitadora de la reconocida cantante mexicana tuvo que decirle adiós a su sueño este 26 de junio, pero se marchó con la frente en alto, después de haber demostrado una notable evolución en la construcción de su personaje. Durante la competencia, su esfuerzo, entrega y disciplina le permitieron destacar en múltiples ocasiones y ganarse el reconocimiento del jurado y de Armonio.

Con cuánto dinero salió Yo Me Llamo Gloria Trevi

Gracias a su desempeño, Yo Me Llamo Gloria Trevi fue elegida como la Mejor de la Noche en tres oportunidades. En una de esas galas ganó 20 millones de pesos, en otra 8 millones y en una más recibió 10 millones, acumulando así un total de 38 millones de pesos como recompensa por su trabajo constante y su capacidad para aplicar los consejos de los profesores de la Escuela.

Su despedida fue especialmente emotiva. Al momento de abandonar el escenario, la imitadora no pudo contener las lágrimas y expresó su gratitud por todo lo vivido en la competencia: “Primero que todo, estoy muy contenta, muy, muy agradecida por todo lo que viví en este maravilloso programa. A mis compañeros les digo: sigan dando todo de sí mismos. Esto es una experiencia maravillosa y la disfruté al 100 %”, dijo visiblemente afectada.

Antes de abandonar el escenario, su pareja, Yo Me Llamo Luis Alfonso, le dedicó unas conmovedoras palabras: “Yo te conocí siendo una gran mujer y de mi parte vas a tener todo: espiritualmente, sentimentalmente… Para mí eres la mejor Yo Me Llamo Gloria Trevi de todas las temporadas. Los sueños no se acaban aquí. Algunos se preguntarán por qué no estoy llorando y es porque no estoy triste, estoy feliz de haber llegado hasta este punto contigo. Despedirte es lo mejor que me ha pasado en la vida”, expresó con el corazón en la mano.

