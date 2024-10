Ya está abierta la convocatoria de Yo Me Llamo: no te pierdas esta oportunidad

Yo Me Llamo seguirá sorprendiendo al público con el talento de sus dobles exactos. Si crees que reúnes todos los requisitos para convencer a los jurados, no te pierdas la oportunidad de hacer parte del programa.

¿Cómo inscribirme a la nueva temporada de Yo Me Llamo?

Para hacer parte del programa debes participar en la convocatoria que estará disponible desde el 15 de octubre hasta el 31 de octubre. Ingresa a www.caracoltv.com/yomellamo y diligencia toda la información solicitada para poder avanzar.

Para hacer este proceso no necesitarás ningún tipo de intermediario, ni tampoco debes enviar un video profesional, ya que puedes grabarlo con la cámara de tu celular.

Publicidad

La inscripción es totalmente gratuita y aquellos que tengan dudas al respecto podrán exponer sus inquietudes al correo yomellamo@caracoltv.com.co, en donde recibirán respuesta lo más pronto posible.

No te pierdas: ¿Qué ha pasado con Yo Me Llamo Wisin y Yandel?: Los conflictos no pararon

¡Recuerda que esta es la oportunidad perfecta para que toda Colombia te conozca!

Publicidad

¿Quién es el vigente ganador de Yo Me Llamo?

La última edición de este exitoso formato tuvo lugar en 2023 y contó con la participación de Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola como jurados, mientras que Melina Ramírez y Carlos Calero fueron los presentadores. Luego de atender las recomendaciones de los expertos y de enamorar a todo el país con sus habilidades artísticas, Yo Me Llamo Carín León se quedó con el primer puesto de la competencia, llevándose la suma de 500 millones de pesos.

Te puede interesar: Taty Flow, de La Descarga, reaccionó a fotos antiguas: La Voz Kids, Yo Me Llamo y cambios de look

Es importante destacar que en aquella ocasión el hombre compitió contra otros talentosos artistas de la talla de los imitadores de Shakira, Luis Miguel y Miguel Bosé, quienes quedaron inmortalizados en la memoria de los fanáticos del programa y recibieron una gran acogida en las plataformas digitales gracias a sus destrezas.