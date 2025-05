Quién quedó eliminado de Yo Me Llamo: el participante presentía que iba a salir

La tensión se siente en el ambiente durante el capítulo 85 de Yo Me Llamo. Es Noche de Eliminación, y los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz enfrentan la difícil tarea de decidir quién continúa en el programa. Seis participantes están en riesgo, pero solo cuatro podrán regresar al backstage con la tranquilidad de seguir en competencia.

Tras una deliberación cuidadosa, el jurado anuncia que Yo Me Llamo Jim Morrison, Yo Me Llamo Luis Alfonso, Yo Me Llamo Raphael y Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa se salvan. La emoción es evidente en sus rostros mientras agradecen y regresan al backstage, aliviados por conservar su lugar en el programa.

El clima se vuelve aún más tenso cuando se confirma que los dos imitadores que deben volver a presentarse son Yo Me Llamo Óscar Agudelo y Yo Me Llamo Pitbull. Ambos saben que esta segunda presentación puede definir su permanencia en la competencia, y se preparan para dar lo mejor de sí en el escenario.

Yo Me Llamo Pitbull es el primero en volver a cantar. Interpreta 'Como yo le doy', una canción cargada de energía, ritmo y actitud urbana. Su puesta en escena es intensa y convincente. Domina el escenario con seguridad, tratando de dejar atrás cualquier error previo.

Luego, llega el turno de Yo Me Llamo Óscar Agudelo, quien interpreta 'Quisiera amarte menos'. A pesar de los problemas vocales que ya había mostrado antes, se presenta con determinación y entrega. Su voz, aunque debilitada, logra transmitir la emoción del bolero. Sin embargo, el desgaste vocal es evidente y afecta la solidez de su interpretación.

Finalmente, los jurados toman su decisión. Con pesar, anuncian que el participante eliminado es Yo Me Llamo Óscar Agudelo. Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz le reconocen su esfuerzo, dedicación y respeto por el escenario, pero coinciden en que, dadas las circunstancias vocales y artísticas, es el momento de cerrar su ciclo en la competencia.

Óscar se despide agradeciendo la oportunidad y dejando una huella emocional en la audiencia.

