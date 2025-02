Presentaciones Yo Me Llamo: Varios dobles son motivo de discordia entre los jurados

Quiénes cantan en el capítulo 37 de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Selena Quintanilla canta ‘Techno cumbia’ de A. Quintanilla y P. Astudillo.

Yo Me Llamo Víctor Manuelle canta ‘Como una estrella’ de Alejandro Jaén Palacios.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Me siento tan sola’ de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘El Rey’ de José Alfredo Jiménez Sandoval.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Lucía’ de Joan Manuel Serrat.

Yo Me Llamo Xavi canta ‘Ya te superé’ de J. Gutiérrez y B. González. 27:32

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Chi chi bon bon’ de M. Calderón, R. Fernández, A: Pérez, J. García, J. Gómez, O. García y J. Conde.

Yo Me Llamo Frankie Ruiz canta ‘Tú me vuelves loco’ de José Damasco García Alonso.

Yo Me Llamo Kany García canta ‘Para volver a amar’ de Kany García.

Yo Me Llamo Pepe Aguilar canta ‘Cuídamela’ de Juan Carlos Corral Félix.

Yo Me Llamo Thalia canta ‘Equivocada’ de M. Domínguez y M. Bernal.

Yo Me Llamo Martín Elías canta ‘Loco por tu amor’ de Sergio Luis Rodríguez Ávila.

