Presentaciones Yo Me Llamo: Amparo Grisales lleva al límite a un imitador y lo pone nervioso

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Pobre pistolita’ de Manuel Eduardo Toscano.

Yo Me Llamo Martin Elías canta ‘Mi ex’ de Omar Geles.

Yo Me Llamo Kany García canta ‘Que te vaya mal’ de Kany García.

Yo Me Llamo Fito Páez canta ‘Mariposa Teknicolor’ de Rodolfo Páez.

Yo Me Llamo Carin León canta ‘Me la aventé’ de Ó Díaz y J. González.

Yo Me Llamo Thalía canta ‘Entre el mar y una estrella’ de Marco Antonio Floresheras.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘Mujer ingrata’ Hilario Cuadros.

Yo Me Llamo Pipe Peláez canta ‘Loco’ de Daimer Sierra.

Yo Me Llamo Whitney Houston canta ‘When you believe’ de S. Lauwrence y K. Edmons.

