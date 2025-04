Presentaciones Yo Me Llamo Mini: los niños halagan a Amparo Grisales en el programa

El capítulo 64 de Yo Me Llamo está lleno de emoción, talento y momentos inolvidables protagonizados por los imitadores más jóvenes del programa. La noche arranca con Yo Me Llamo Mini Luis Miguel, quien interpreta con elegancia 'La bikina', de Rubén Fuentes Gassón. Sus movimientos reflejan estudio y dedicación, aunque el jurado le recuerda seguir trabajando en su color vocal.

Luego, llega Yo Me Llamo Mini Selena Quintanilla con una potente versión de 'Si una vez', de A. Quintanilla y P. Astudillo. Con su look morado icónico, conquista al público y a los jueces, que destacan su gran parecido con la artista original. Amparo Grisales se emociona tanto que baja de su asiento para elogiarla de cerca.

La emoción crece con Yo Me Llamo Mini Amanda Miguel, quien interpreta 'Así no te amará jamás', canción de M. Boccadoro, A. Miguel y G. Carballo. Su presencia en el escenario es imponente, con cabello crespo y un traje negro. Su voz fuerte y segura deja al jurado sorprendido por la madurez vocal que demuestra.

Yo Me Llamo Mini Carín León interpreta 'Que vuelvas', de É. Barrera y N. Galante. Su timbre es destacado por los jurados, aunque le sugieren trabajar un poco más en el estilo borrachito del artista original.

La dulzura llega con Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez, quien canta 'Me muero', de A. Ávila y N. Jiménez. Aunque los nervios están presentes, su voz brilla y el jurado le recomienda cuidar los finales para tener un desempeño aún más sólido.

Con gran actitud aparece Yo Me Llamo Mini Elvis Presley cantando 'Burning love', de Dennis Linde. Su energía es contagiosa y su look, impecable, aunque los jueces le piden controlar mejor los tiempos musicales.

El escenario se llena de elegancia con Yo Me Llamo Mini Ángela Aguilar, quien canta 'Cielo rojo', de J. y D. Záizar. Destaca por el manejo de sus manos y su presencia escénica.

Yo Me Llamo Mini Kany García presenta 'Hoy ya me voy', y a pesar de entrar a destiempo, logra una interpretación emocional y sincera.

El turno de Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández con 'La de la mochila azul' genera opiniones divididas, mientras que Yo Me Llamo Mini Francy emociona con 'Que hablen de mí' y Yo Me Llamo Mini Miley Cyrus cierra con fuerza al interpretar 'Flowers' con seguridad y dominio escénico.

