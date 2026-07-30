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Melina Ramírez y Laura Acuña debaten si ‘Yo Me Llamo Charly Flow’ se parece a Carlos Torres - CaracolTV

El imitador protagoniza uno de los momentos más llamativos de la jornada al convertirse en el primer participante de la temporada en recibir doble gong. Aurelio pregunta dónde dejó el "flow".

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Melina Ramírez y Laura Acuña debaten si ‘Yo Me Llamo Charly Flow’ se parece a Carlos Torres

El imitador protagoniza uno de los momentos más llamativos de la jornada al convertirse en el primer participante de la temporada en recibir doble gong. Aurelio pregunta dónde dejó el "flow".

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de jul, 2026
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‘Yo Me Llamo Charly Flow’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Charly Flow’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.