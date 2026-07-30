Melina Ramírez y Laura Acuña debaten si ‘Yo Me Llamo Charly Flow’ se parece a Carlos Torres

El capítulo 8 de ‘Yo Me Llamo 2026’ dejó uno de los momentos más llamativos de la noche con la presentación del imitador de Charly Flow. El participante subió al escenario para interpretar la canción 'Reflejo', pero su desempeño no convenció al jurado y terminó abandonando la competencia tras la activación del doble gong.

Desde el inicio de la devolución, los jurados expresaron su concepto sobre la presentación. En medio de los comentarios, Amparo Grisales hizo una broma con el participante al decir que era "muy guapo para estar cantando tan mal", mientras evaluaban su interpretación del personaje.



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Posteriormente, el jurado tomó la decisión de hacer sonar el gong, señal que indica el final de la presentación. En ese momento, Búfalo ingresó al escenario con el objetivo de retirar al concursante, como ocurre cuando un participante es eliminado durante su audición.

Al concluir la audición, el imitador recibió cuatro estrellas rojas, resultado que confirmó que no continuaría en la competencia.





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De esta manera, la presentación de Charly Flow quedó marcada por el uso del doble gong, un recurso que fue necesario luego de que el concursante decidiera permanecer en el escenario pese a la primera indicación para retirarse.

El episodio continuó con las siguientes Audiciones, mientras el jurado siguió evaluando a los imitadores que buscan avanzar en la nueva temporada de Yo Me Llamo 2026.

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