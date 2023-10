Sinfoni revela su veredicto en Yo Me Llamo luego de entender el significado del amor

El capítulo 56 de Yo Me Llamo 2023 finaliza con el veredicto de Sinfoni, el hada de la afinación, que cada noche tiene la posibilidad de escoger a una participante para nombrarlo como el mejor de la jornada. Cabe aclarar que antes de revelar su opinión, la asistente de Inteligencia Artificial descubre quiénes quedaron en riesgo.

Mientras Amparo Grisales seleccionó a la doble de Ángela Aguilar para ir a la Noche de Eliminación, Pipe Bueno optó por el imitador de Miguel Bosé y César Escola escogió a Yo Me Llamo Vicente Fernández.

¿Quién es el favorito de Sinfoni, el hada de la afinación, en la noche de Yo Me Llamo?

Al observar que los únicos artistas que quedan disponibles para competir por ser el mejor de la noche son los dobles de Elvis Crespo, Shakira y Celia Cruz, Sinfoni elige a esta última como su favorita y le brinda la oportunidad de concursar por un millonario premio.

Tan pronto descubre la noticia, el participante celebra en compañía de sus compañeros y expresa que no lo puede creer, pues esta es la primera vez que recibe el premio. Carlos Calero, por su parte, le pide que se acerque a la zona en donde están expuestos los bustos de los cantantes para seleccionar uno de ellos.

El joven obedece y, al regresar, le entrega al presentador del programa la figura para que saque del cajón inferior la tarjeta que tiene inscrita la suma de dinero que se llevará a casa. Es justo así como se entera de que ahora es dueño de 10 millones de pesos.



¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.Te puede interesar: Los participantes de Yo Me Llamo intentan sorprender al jurado para avanzar en competencia

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.