Cinco grandes imitadores pulen sus habilidades en la Escuela de Yo Me Llamo

El capítulo 71 de Yo Me Llamo demuestra estar lleno de muchas emociones, pues al Templo de la Imitación llegan los dobles de Shakira, Jessi Uribe, Gilberto Santa Rosa, Ryan Castro y Vicente Fernández para demostrar por qué merecen continuar en competencia exponiendo todo el talento que los caracteriza.

Al inicio del episodio, Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola tienen la posibilidad de revelarle a Sinfoni cómo fueron sus inicios en el mundo del entretenimiento, pues la asistente de Inteligencia Artificial presume que sigue ampliando sus conocimientos en el lenguaje humano y les cuenta cuál fue el significado que encontró del término ‘artistaje’.

Un momento de tensión se vive en la cuarta presentación, cuando Yo Me Llamo Ryan Castro asegura que se ha esforzado mucho en el programa, en especial durante el último show; lo que pone de mal humor a ‘La Diva de Colombia’.

Posteriormente, llega el momento del veredicto. Es justamente aquí cuando los jurados dan a conocer que aquellos que deberán defender su cupo durante la Noche de Eliminación son los imitadores de Vicente Fernández, Ryan Castro y Jessi Uribe.

Por su parte, el hada de la afinación informa que la persona que más logró conectar con sus sentimientos y brillar durante la velada es la doble de Shakira. Ante la noticia, Carlos Calero le pide a la joven que se acerque a la zona donde están expuestos los bustos de los cantantes y escoja uno de ellos.

La mujer, en esta oportunidad, se deja llevar por la figura de Rosalía y explica que es una fiel creyente del trabajo de las mujeres dentro del programa. Luego de esperar un par de minutos a que el presentador saque el papel que se encuentra en el interior del cajón de la estatua, descubre que ahora es dueña de 3 millones de pesos.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?