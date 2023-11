Amparo Grisales recuerda en el escenario de Yo Me Llamo su primera actuación en 'María'

El capítulo número 71 de Yo Me Llamo inicia con una divertida conversación entre los jurados del programa y Sinfoni, pues el hada de la afinación aprovecha el espacio para preguntarles por el significado del término ‘artistaje’ con el propósito de expandir sus conocimientos en el lenguaje humano.



¿Los jurados recuerdan cuando eran novatos?

La primera en referirse al tema es Amparo Grisales , quien asegura que su primer papel en el mundo de la actuación fue para una producción llamada ‘María’, que está basada en el libro homónimo de Jorge Isaacs.

“Hacía de Eloísa y no me gustaba mucho porque hablaba rápido, tenía el tono muy marcado de Manizales (…) Empecé a asistir a clases y a tomármelo muy en serio. Eran sesiones de dicción con profesores que me enseñaban a hablar un acento”, expresa en medio del escenario.

Por su parte, César Escola recuerda cómo fue la primera vez que apareció en televisión argentina, pues dejó que millones de televidentes observaran su indudable amor por la música.

“Fue de niño, en vivo y en directo, en una misa de domingo cantando con el grupo musical del colegio. Yo me acuerdo cuando la cámara venía pasando y uno sabía que ya lo iban a ver en la casa; era una emoción que apretaba todo el cuerpo”, afirma.

El último en dar a conocer su anécdota fue el cantante de música popular Pipe Bueno , pues habla del espectáculo que impulsó toda su carrera y que ahora recuerda con gran cariño debido a que puede entender lo que ha logrado con constancia y mucho trabajo.

“Canté en Medellín en un lugar muy especial que se llama Portal Norte y yo tenía 5 días de haber lanzado ‘Recostada en la cama’. Nadie se la sabía ni la conocía; sin embargo, la gente me recibió tan bonito que canté tres veces seguidas ese tema (…) Sentía una erizada, pero doble”, finaliza.



