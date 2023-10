Amparo Grisales se conmueve con el canto de Yo Me Llamo Rosalía: "es algo impresionante"

La clase de Yo Me Llamo Rosalía en la Escuela consiste en identificar las diversas clasificaciones que hay de las voces flamencas, puesto que esto es algo fundamental en la canción 'Catalina' de M. Vallejo y R. Vila. Sin duda alguna, la participante supo hacer uso de ellas durante su interpretación, dado que llega al corazón de Amparo Grisales .

Envuelta en lágrimas y erizada a mas no poder, la 'Diva de Colombia' le confiesa a la participante que su espectáculo le encantó: "lo que acabas de hacer es una cosa impresionante, la voz, que te queda tan expuesta porque está acompañada solo de la guitarra, es el flamenco a pleno, de calle".

Tras esto, le asegura que lo que la hace llorar es el sentimiento que le impregna a este tema musical, pues también tuvo en cuenta elementos como la expresión, y exalta que no tiene palabras para describir todo lo que siente con el canto de Yo Me Llamo Rosalía.

Esto causa que la imitadora también se conmueva y se quiebre en el escenario, pues sabe que Amparo Grisales tiene raíces sevillanas y que es una conocedora del flamenco.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo Me Llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me Llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.