Los jurados de ‘Yo Me Llamo Mini’ bailaron al son del imitador del Joe Arroyo

El escenario de 'Yo Me Llamo Mini' se convirtió en un verdadero carnaval gracias a la contagiosa presentación del imitador del Joe Arroyo. Interpretando el inolvidable éxito 'En Barranquilla me quedo', el pequeño artista demostró un sabor y una energía contagiosos que hicieron imposible que los jurados se quedaran sentados en sus sillas.

La magia del ritmo tropical logró lo impensable: Amparo Grisales terminó bailando al son de la salsa junto al querido Aurelio Cheveroni, protagonizando uno de los momentos más divertidos y comentados de la gala. Por su parte, Elder Dayán Díaz y César Escola destacaron la gran capacidad del concursante para adueñarse de la pista, recalcando que su show fue un derroche de alegría y pura diversión.



Tras finalizar su actuación entre aplausos, el pequeño concursante abrió su corazón y confesó de dónde proviene su vena artística, revelando la influencia familiar que lo impulsó a rendir homenaje a uno de los iconos más grandes de la música colombiana.

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Cuál era el nombre real del Joe Arroyo y dónde nació

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El legendario cantante y compositor colombiano, conocido popularmente como el Joe Arroyo, se llamaba realmente Alvaro José Arroyo González. Nació el 1 de noviembre de 1955 en el barrio Nariño de Cartagena de Indias, Bolívar, y se consolidó como uno de los máximos referentes de la salsa y el tropical en América Latina.



De qué murió el Joe Arroyo y en qué año falleció

Álvaro José 'El Joe' Arroyo falleció el 26 de julio de 2011 en la Clínica La Asunción de Barranquilla, Atlántico, a los 55 años de edad. Su deceso se produjo a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado de graves complicaciones de salud, incluyendo problemas renales, diabetes y una falla multiorgánica.

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Qué ritmos musicales creó el Joe Arroyo

Además de destacar en la salsa, el son caribeño y la cumbia, el Joe Arroyo creó su propio género musical denominado 'Joeson'. Este ritmo fusionaba la salsa tradicional con influencias del folclor del Caribe colombiano, el soca, el reggae y sonidos africanos, inmortalizado en éxitos como 'La Rebelión' y 'En Barranquilla me quedo'.

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