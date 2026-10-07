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Los jurados de ‘Yo Me Llamo Mini’ bailaron al son del imitador del Joe Arroyo - CaracolTV

El mini interpretó ‘En Barranquilla me quedó’ e hizo bailar a Amparo con Aurelio. Además, Elder y César recalcaron que su ‘show’ fue muy divertido. El concursante confesó de dónde viene su vena artística.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los jurados de ‘Yo Me Llamo Mini’ bailaron al son del imitador del Joe Arroyo

El mini interpretó ‘En Barranquilla me quedó’ e hizo bailar a Amparo con Aurelio. Además, Elder y César recalcaron que su ‘show’ fue muy divertido. El concursante confesó de dónde viene su vena artística.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 7 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Joe Arroyo' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Joe Arroyo' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión