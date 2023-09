Los jurados de Yo Me Llamo evalúan el avance de los imitadores, pero hay opiniones divididas

Los nueve participantes que se presentan ante los jurados de Yo Me Llamo tienen un reto muy grande, pues deben aplicar lo que les enseñaron los profesores de la Escuela, ya que solo de esta forma podrán pulir a su personaje y avanzar en la competencia.

Estas fueron las canciones que interpretaron los imitadores:

Yo Me Llamo Alci Acosta canta ‘Si Hoy Fuera Ayer’ de Edmundo Arias Valencia.

Yo Me Llamo Celia Cruz canta ‘Que Le Den Candela’ de Jorge Luis Piloto.

Yo Me Llamo Espinoza Paz canta ‘Soltero Feliz’ de Espinoza Paz.

Yo Me Llamo Miguel Bosé canta ‘Amiga’ de Luis Gómez Escolar.

Yo Me Llamo Lucha Villa canta ‘La Media Vuelta’ de José Alfredo Jiménez.

Yo Me Llamo Joe Arroyo canta ‘Echao Pa’ Lante’ de Joe Arroyo.

Yo Me Llamo Greeicy Rendón canta ‘Lejos Comingo’ de A. Torres, M. Rengifo, G. Rendón, L. Wonder, M. Acosta, S. Múnera y M. Mejía

Yo Me Llamo Joan Sebastian canta ‘Me Gustas’ de Joan Sebastian.

Yo Me Llamo Rosalía canta ‘Juro Que’ de D. Gómez y R. Vila.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo Me Llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.



¿Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2023?

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única, y por su belleza y estilo original.César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: Sangre de lobos, La maldición del paraíso, Betty la fea, Los caballeros las prefieren brutas, entre otros. También ha sido director de comedias musicales como La jaula de las locas, La invencible Molly Brown, Peter Pan, Cabaret, La tiendita del horror, Chicago y otras más. Presentó varios programas como Francotiradores, Día a día, Do Re Millones, También caerás, Hola Escola.

Pipe Bueno inició su carrera artística a los 16 años, esto le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos que impulsaron su carrera profesional. Es uno de los artistas más importantes del género popular a nivel internacional gracias a su talento y particular estilo. Actualmente prepara un lanzamiento con el Grupo Firme, la banda más importante del regional Mexicano y se alista para sus giras por Latino América, Canadá y Estados Unidos.