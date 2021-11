César Escola revela secretos de cómo transformó su estilo tras haber bajado 25 kilos

El talento de los participantes no deja de cautivar en cada noche de Yo Me Llamo . No obstante, los jurados también han llamado mucho la atención de los internautas y televidentes por su rigurosidad, experiencia, profesionalismo, incluso, hasta por su original estilo, pues siempre lucen geniales.

Este es el caso de César Escola , quien durante las cuatro temporadas en las que ha participado como jurado del concurso de imitación musical, siempre ha impactado por su forma de vestir, la cual se caracteriza por la elegancia.

Por eso, en caracoltv.com tuvimos en exclusiva a César para que nos contara más detalles de esas prendas que lo hacen único. Como él mismo lo reveló, para esta temporada en especial tuvo la posibilidad de elegir el vestuario a su gusto, ya que, al haber bajado 25 kilos de peso, quiso proyectar otro estilo.

El jurado confesó que, para elegir el adecuado, buscó referencias en todo el mundo, sin embargo, las pintas que más lo identificaron fueron las de Inglaterra, por lo que muchos de sus paños llegan desde allá y son hechos a mano, algo que promete les encantará a todos los televidentes.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia será testigo de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llega cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.