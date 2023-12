Estos son los imitadores que se llevaron 100 millones de pesos en Yo Me Llamo

La novena temporada de Yo Me Llamo se dividió en diversas etapas que lograron sacar lo mejor de los participantes y así mismo ser premiados por su esfuerzo y dedicación en cada presentación.

En esta edición se contó con la presencia de Sinfoni, el hada de la afinación , quien desde el capítulo 25 fue la encargada de premiar a los imitadores y darles el título de ‘El Mejor de la Noche'; pero esto no fue lo único, pues también hubo mucho dinero en juego en los Mano a Mano y en el episodio donde los 80 jurados invitados escogieron a su favorito.

Sin lugar a duda, fue una temporada excepcional, con innovación, todo tipo de géneros, emociones, romances, discusiones y por supuesto, mucho talento. Aquí te recordamos quiénes fueron los dobles que contaron con la suerte de llevarse 100 millones de pesos en sus bolsillos.



Yo Me Llamo Alci Acosta

'El Contragolpe' fue la canción con la que este concursante logró conquistar a Sinfoni y ser nombrado como 'El Mejor de la Noche' en el capítulo 47 de la producción: fue el primero en llevarse el premio mayor y tocar las fibras más sensibles de los colombianos.

Yo Me Llamo Alci Acosta y los jurados saltaron, gritaron y lloraron de emoción, ya que esto no había sucedido anteriormente.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa

'El Caballero de la Salsa' no se quedó atrás y fue premiado por los 80 colombianos que cumplidero con el rol de jurados en el especial de Yo Me Llamo, Yo Te Reto. Después de una final muy reñida entre Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa y Miguel Bosé , los invitados dieron su veredicto.

Con un total del 71% de los votos, el intérprete de 'Conteo Regresivo' se llevó la victoria, mientras que el imitador del español obtuvo un 29% en la votación.

Tras su victoria, el ganador tuvo la oportunidad de duplicar y triplicar su premio, no obstante, esto dependió de la suerte y la tarjeta de la escultura no le permitió agrandar su recompensa.

Yo Me Llamo Luis Miguel

El doble del 'Sol de México' también logró sorprender al 'Hada de la Afinación' y hacer que sus algoritmos los coronaran como el 'Mejor de la Noche' en el capítulo 79 ; gracias a su afinación al interpretar 'Suave', uno de los temas más conocidos de Luis Miguel.

¿Quiénes fueron los profesores de esta temporada de Yo Me Llamo?

Carlos Calero y Melina Ramírez estuvieron muy pendientes de los dobles y hasta los acompañaron en todo el proceso para ser las copias de los verdaderos cantantes; sin embargo, quienes en realidad apoyaron incondicionalmente a los pupilos fueron los profesores de la Escuela de Yo Me Llamo.

Lamberto García, Gina Medina, ‘Pocho Marulanda’, Yanetsis Alfonso, Camilo Cifuentes, Moisés Angulo y Ángela Mar guiaron a los estudiantes para atender cada una de las recomendaciones que les hacían los expertos y lograr así deleitar a los espectadores con su potencial.