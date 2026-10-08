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Cuáles mini participantes de 'Yo Me Llamo' pasaron a la siguiente etapa

Estos cuatro mini dobles endulzaron el oído del jurado y dieron un paso más en la competencia: aseguraron su voz en la siguiente etapa de Yo Me Llamo’, donde continúa la búsqueda del mini perfecto.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Estos mini imitadores dieron un paso más en la competencia que busca el doble perfecto

Estos cuatro mini dobles endulzaron el oído del jurado y dieron un paso más en la competencia: aseguraron su voz en la siguiente etapa de Yo Me Llamo’, donde continúa la búsqueda del mini perfecto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 8 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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