Estos mini imitadores dieron un paso más en la competencia que busca el doble perfecto

El templo de la imitación vivió una velada llena de ternura, energía y un nivel vocal sorprendente durante la presentación de la categoría mini de 'Yo Me Llamo'. Cuatro jóvenes talentos del canto pisaron el escenario con la firme convicción de adueñarse de los personajes que interpretan, logrando enamorar al exigente panel de jurados y asegurando su paso directo a la siguiente fase de la competencia.

La fiesta arrancó a ritmo de rock noventero cuando los pequeños imitadores de Vilma Palma e Vampiro encendieron los motores con su vibrante interpretación del clásico 'Auto rojo'. Acto seguido, la cuota de salsa y potencia vocal estuvo a cargo de la versión mini de La India, quien conmovió a todos al cantar con puro sentimiento el éxito 'Nunca voy a olvidarte'.



La elegancia y el romanticismo llegaron de la mano del mini imitador de Luis Miguel, quien descrestó con una impecable ejecución de 'Culpable o no', demostrando un manejo del escenario y un rango vocal dignos de admirar. Para cerrar con broche de oro, la mini Shakira desató una ola de energía y movimiento de caderas con el tema 'Te aviso, te anuncio'. Tras una deliberación cargada de elogios, los jurados premiaron la disciplina y la afinación de los cuatro concursantes, ratificando que la búsqueda del mini doble perfecto continúa más viva que nunca.

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De qué álbum es la canción 'Te aviso, te anuncio' de Shakira y en qué año salió

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El icónico tema 'Te aviso, te anuncio (Tango)' pertenece al exitoso quinto álbum de estudio de la cantautora colombiana Shakira, titulado Laundry Service (Servicio de Lavandería). Lanzado oficialmente en noviembre de 2001, este sencillo representó su consolidación en el mercado internacional al fusionar elementos de tango, rock y pop latino.

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Quién escribió la canción 'Nunca voy a olvidarte' que interpreta La India

La famosa canción 'Nunca voy a olvidarte' fue compuesta por el destacado cantautor mexicano Roberto Belester. Aunque la versión salsa popularizada por La India en 1994 es todo un clásico de la música tropical, el tema fue grabado originalmente por la agrupación de música grupera Bronco en 1991 y convertido en balada pop por Cristian Castro en 1993.

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