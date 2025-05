EN VIVO Yo Me Llamo: Una noche donde las lágrimas son protagonistas

La primera en entrar al Templo de la Imitación es Yo Me Llamo Gloria Trevi interpretando ‘Y ahora quién’. La mujer entra con un look diferente y hasta las presentadoras se impresionan. Al finalizar su show, Amparo Grisales se eriza y la felicita por lo bien lo que hizo. Rey Ruiz le dice que él es una verdadera artista, pero luego dice que tuvo mucha influencia de Marc Anthony y no de la artista.

