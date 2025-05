EN VIVO Yo Me Llamo: un participante será escogido como el mejor de la noche; descúbrelo

En este capítulo de Yo Me Llamo hay varias presentaciones, en donde los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, deben escuchar muy bien para escoger solo a uno para ganarse millones de premios. Para ello, los imitadores se preparan y así erizar a los expertos.

La primera en pasar al escenario es Yo Me Llamo Ángela Aguilar e interpretó ‘La charreada' y luego de su presentación, la modelo le dijo que sus finales fueron lindos, pero que le hacía falta la impronta en algunos falsetes y que tenía que practicar la respiración.

En seguida llega Yo Me Llamo José Luis Perales, quien esta ocasión tiene una acompañante en el escenario y se trata de Lali, la finalista de La Descarga. Rey Ruiz dice que le encantó el dúo que hicieron, en cambio, a la actriz manizaleña no le agradó la interpretación de él: “no escuché a José Luis, no sé qué te pasó”.

El tercero es Yo Me Llamo Luis Alfonso y llega con toda la actitud entonando 'Así o más claro'. Al finalizar todos lo aplauden, pero luego César Escola le cuestiona la razón por la que se le olvidó la letra. Su excusa hizo reír a todos los jurados y luego recalcó que no fue un error, solo puso a cantar al público.

Después llega Dean Martin y junto con Andreo interpretan ‘Return to me’ y los jurados quedan impactados con su show. Al finalizar, la ‘Diva de Colombia’ confiesa que se eriza y que se emocionó tanto, como si estuviera escuchando el tocadiscos de su papá. “El mismo sonido, es impresionante”. Por su parte, Rey dice que la complicidad que tuvieron los dos en escena fue admirable.

El quinto participante es Yo Me Llamo Paquita la del Barrio y cuando finaliza su canción, le dicen que no tuvo la fuerza de lo que estaba entonando y que esto no puede pasar a esta altura de la competencia. Le dieron varios consejos para seguir adelante con el personaje.

Luego pisa el Templo de la Imitación Yo Me Llamo Raphael, Rey le dice que al comienzo sintió al original, pero después no escucho al artista español. Asimismo, Grisales expresa que sintió como si el imitador estuviera retrocediendo, pero le agradeció por su interpretación.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.