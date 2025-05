Presentaciones Yo Me Llamo: de los seis imitadores en riesgo, dos se enfrentan, ¿quién se va?

La tensión se siente en el ambiente, ya que esta noche los jueces deben tomar una compleja decisión: elegir al concursante que deberá dejar la competencia de Yo Me Llamo. Por eso, cada imitador llega al escenario con una propuesta sólida, dispuesto a demostrar que merece seguir en el programa.

Conscientes de lo que está en juego, los participantes entregan todo su esfuerzo en cada actuación para evitar la eliminación. Su objetivo es claro: seguir brillando en el Templo de la Imitación y conquistar al jurado con talento, carisma y autenticidad.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta 'Cantares' de J. Serrat – A. Machado

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta 'A mí manera' de J. Rebaux – C. Francois – G. Thibaut – P. Anka.

Yo Me Llamo Raphael canta 'Provocación' de Manuel Álvarez Beigbeder Pérez

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta 'La llorona' de A. Henestrosa – L. Mars.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta 'Un velero llamado libertad' de José Luis Perales.

Yo Me Llamo Cornelio Reyna canta 'Me sacaron el tenampa' de Cornelio Reyna Cisneros

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta 'Me voy a quitar del medio' de Manuel Monterrosas.

Yo Me Llamo Cornelio Reyna canta 'El andariego' de Cornelio Reyna Cisneros.

