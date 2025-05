Presentadora de Noticias Caracol se convirtió en mamá mediante fertilización in vitro

Durante la emisión del programa Día a Día del 19 de mayo, se realizó un especial dedicado a las mamás, en el que participaron como invitadas Maía, María Clara Rodríguez y Andreína Solórzano. Las tres compartieron sus experiencias durante el embarazo y revelaron aspectos poco conocidos de su maternidad.

Embarazo de Andreína Solórzano de Noticias Caracol

Andreína Solórzano, periodista y presentadora de Noticias Caracol, recordó que junto con su esposo siempre soñaron con ser padres. Sin embargo, el proceso no fue fácil: lo intentaron durante cerca de cinco años sin éxito y finalmente decidieron recurrir a un tratamiento de reproducción asistida.

“Estoy recién desempacada. Mi bebé Leo cumplió cinco meses y ya volví a trabajar. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba mi oficio hasta que regresé. Es muy importante volver a hacer lo que uno ama”, expresó.

Solórzano relató que atravesó por varios tratamientos médicos antes de lograr el embarazo de su pequeño, el cual nació el pasado 12 de diciembre: “Uno va quemando etapas”, explicó. Primero intentó con estimulación ovárica y tratamientos hormonales, esperando concebir de forma natural. Luego pasó a la inseminación artificial, procedimiento que se realizó dos veces sin obtener resultados.

Cómo quedó embarazada Andreína Solórzano

La tercera opción fue la fertilización in vitro. “Algo me decía que eso no iba a funcionar. No me sentía cómoda y decidí cambiar de clínica, porque me estaban desangrando económicamente con tratamientos que no llevaban a ninguna parte”, reveló.

Fue entonces cuando la diagnosticaron con endometriosis, una condición que dificulta que el útero sea un entorno adecuado para el embarazo.

Tras someterse a dos cirugías y realizar un nuevo intento de fertilización in vitro, finalmente logró quedar embarazada. “Yo sí dije que uno tiene que ponerle límites a las cosas. Para mí, la adopción nunca fue un plan B. Siempre he sentido ese llamado y he pensado en cambiarle la vida a un ser humano que quizás no tendría muchas oportunidades. Creía que era un mensaje de Dios”, confesó.

Aunque anhelaba sentir la experiencia de un bebé creciendo en su vientre, aseguró que el proceso nunca la afectó emocionalmente, ya que ha aprendido a enfocarse solo en lo que está bajo su control.

Luego de cinco meses de maternidad, Solórzano regresó a Noticias Caracol. Admitió que empezó a sentir "culpa por todo", lo que dio pie a una conversación profunda con las presentadoras Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carolina Soto.

Embarazo de Maía

Maía, por su parte, contó que pasó cinco años intentando convertirse en madre. “No quería ser mamá, pero encontré al indicado”, reveló. Aunque nunca se rindió en sus esfuerzos con su esposo y ambos se sometieron a varios estudios que confirmaron su fertilidad, llegó un punto en el que decidió dejar de enfocarse en eso y continuar trabajando en su disco.

“Canté hasta los ocho meses de embarazo, y la verdad me enteré de que estaba embarazada cuando ya tenía cuatro meses”, contó con una sonrisa. Aunque el embarazo llegó por sorpresa, confesó que en el fondo siempre había albergado ese deseo.

