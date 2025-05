Exnovia de Feid, Nicole Betacur, se casó con Rels B en Mallorca: mira las FOTOS de la boda

"Mi número uno", con estas palabras, el reconocido cantante Daniel Heredia, conocido como Rels B, confirmó que ya contrajo matrimonio con la creadora de contenido digital Nicole Betancur. Es necesario mencionar que la influencer sostuvo un romance con Feid hace aproximadamente dos años y, aunque se especuló que en algún momento la joven le envió indirectas a Karol G en redes sociales, Betancur aclaró la polémica, argumentando que no siente rencor por ella y que sostiene una relación cordial con su expareja.

Cómo fue la boda de Nicole Betancur y Rels B

La ceremonia ocurrió el pasado 17 de mayo en Mallorca. En las imágenes se le observa a la mujer luciendo un vestido sin mangas y con corte de princesa que resaltaba sus curvas. Asimismo, el intérprete de 'Un desperdicio' y 'La vida sin ti' portó un traje blanco que combinaba no solo con la novia, sino con la decoración de espacio, pues las flores, las mesas y las sillas llevaban este color. Por su parte, las damas de honor fueron vistas con vestidos verdes mientras que la madre de la novia y otros seres cercanos optaron por tonos más neutros como el beige.

"No puedo explicar lo que siento, qué sueño… Fue mágico, me casé con el hombre que soñaba. Tenernos es el mejor regalo que nos dio la vida, mi compañero ❤️Te amo Daniel", escribió Betancur junto a la galería que ya recoge más de 500 mil 'me gusta' en Instagram.

Las reacciones de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, dado que les han deseado mucho éxito en esta nueva etapa de sus vidas: "Qué hermoso amor se tienen, felicidades", "Dios mío 😭😍💘 que belleza, Dios los guíe y acompañe siempre,🤍 te viste increíble Nicole 💘💘💘💘", "Muero lentamente", "Te mereces todo lo que te pasa", son algunos de los mensajes que se leen.

Cabe aclarar que los rumores sobre una posible unión iniciaron cuando Rels B publicó su canción 'Te regalo' en diciembre de 2024 en donde mostraban sus manos entrelazadas y un anillo de compromiso; sin embargo, no fue hasta poco después que confirmaron la noticia. Nicole, por su lado, compartió algunos videos previos al evento, exponiendo de esta forma lo emocionada que estaba por caminar pronto hacia el altar.

