Qué fue de la vida de Señora Amazonas 1993: se presentó al certamen estando casada y embarazada

Catherine Sánchez reveló cómo fue empezar en el mundo del modelaje, en el que conoció a muchas celebridades antes del reinado de Señora Amazonas. En medio de su preparación, de moverse de un lado a otro y de las intensas jornadas, empezó a sentirse mal.

Señora Amazonas estuvo embarazada en el certamen

"Yo me fui para la Clínica Santa Fe y el doctor me felicitó porque iba a ser mamá. Me preguntó que si yo era la reina, y pues imagínate", afirmó la modelo, recordando que pare ese entonces solo faltaban dos meses para ir Cartagena a desfilar en las pasarelas.

Después de esto, reveló que llamó al diseñador Jaime Arango y le comentó que se quería retirar del reinado por un inconveniente personal; a lo que él le contestó que no podía hacerlo por una posible sanción.

A pesar de todo, ella nunca dijo que estaba embarazada, y cuando iba a empezar el proceso del certamen, estaba involucrada en problemas por no querer asistir al evento. Cuando llegó el día tan esperado, su panza no se notaba, pero ella sufría por todo lo que estaba pasando.

"A mí me tocó un vestido de baño que me quedaba pequeño. Entonces, salimos al desfile, cuando yo salí, todo el mundo dijo 'esta es la reina'. Y ahí, al bajarme del bus, decían que yo era la favorita".

Todo empeoró, cuando la llamaron y le preguntaron que si estaba casada, pero ella dijo que no, que no sabía nada de eso. Todo se descubrió un día antes de la coronación cuando el padre de la iglesia mostró el certificado de que ella había dado el "sí" en el altar. "Uno a los 22 años no alcanza a dimensionar todas las cosas de su vida y la falta de sabiduría", agregó.

En Día a Día reveló que, para que la prensa no la acorralara, salió por la puerta de atrás del hotel. Ahí la recogió un carro directo para el Aeropuerto de Cartagena, pero cuando llegó las cámaras la estaban esperando. Para ello, contrataron un avión directo hacia Bogotá, para que allí terminara esta historia.

Actualmente, su hija se llama Daniela, quien ya es mamá. Por el momento no se conocen más detalles, pero dijo que no se arrepiente de absolutamente nada y que tomó la mejor decisión.

