Yo Me Llamo

Eliminado de Yo Me Llamo: Hay lágrimas en el camerino y en el escenario, ¿se separa una pareja? Tras la segunda presentación de Yo Me Llamo Dean Martin y Yo Me Llamo Ángela Aguilar, se revela quién se va de la competencia y el llanto abunda en todos los espacios. Bob Marley sufre en la espera.