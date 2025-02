Eliminado de Yo Me Llamo: El elegido conmueve a sus compañeros con sus palabras

La gala de esta noche en Yo Me Llamo está cargada de emoción y una gran variedad de géneros. En el Templo de la Imitación se presentan Ángela Aguilar, Bob Marley, Óscar de León, Cornelio Reyna y Greeicy, Pepe Aguilar, Romeo Santos, Gloria Trevi y Pipe Bueno, seguidos por Selena, Los Ilegales y Dean Martin, en una noche donde la música popular, el reggae, la salsa, la bachata y el pop se hacen presentes.

El jurado, conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, tiene la difícil tarea de evaluar cada presentación y tomar decisiones determinantes en la competencia.

Al final de la velada, el eliminado es Yo Me Llamo Romeo Santos. Su interpretación de ‘Mi corazoncito’ no alcanza el nivel esperado por los jurados, quienes consideran que su evolución no es suficiente para continuar en la competencia. Con esta salida, la exigencia aumenta y el camino hacia el premio se vuelve cada vez más reñido.

"Muchas gracias al programa y a Caracol por darme esta oportunidad tan bonita. Agradecido con todo el mundo y con toda Colombia", dice el ahora eliminado.

Con menos participantes en la contienda, los imitadores que siguen en carrera deben demostrar por qué merecen el título de ‘el doble perfecto’. La competencia sigue, y cada presentación es clave para mantenerse en Yo Me Llamo.

