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Quién fue el mejor padrino de la noche en 'Yo Me Llamo Mini'

Uno de los ocho competidores de hoy logró quedarse con el título de "El mejor de la noche" y, de esta manera, ganó millones de premios para su ahijado del programa.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

El mejor padrino e imitador de la noche: rock en español y baladas

Uno de los ocho competidores de hoy logró quedarse con el título de "El mejor de la noche" y, de esta manera, ganó millones de premios para su ahijado del programa.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 4 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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