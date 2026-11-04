El mejor padrino e imitador de la noche: rock en español y baladas

La tensión y el talento se tomaron una vez más la pantalla de Caracol Televisión. Durante esta emocionante gala, ocho talentosos dobles salieron a dejar el alma frente al exigente jurado conformado por la inigualable Amparo Grisales, César Escola y sus compañeros de mesa. La noche estuvo marcada por la diversidad musical, paseándose entre el romanticismo de las baladas y la energía pura del rock en español.
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Entre los momentos más comentados de la velada, 'Yo Me Llamo Pablo Alborán' enamoró a los televidentes e hizo suspirar al público interpretando con profunda emoción el éxito 'Te he echado de menos'.
Por su parte, la energía estalló cuando 'Yo Me Llamo Soda Stereo' se apoderó de las tablas con una potente versión del clásico 'Prófugos', demostrando la fuerza del rock en el templo de la imitación.
El sentimiento latino no se quedó atrás con la magistral presentación de 'Yo Me Llamo Julio Jaramillo', quien erizó la piel de los presentes con los nostálgicos acordes de 'Cinco centavitos'.
Asimismo, la poesía urbana y bohemia se hizo presente con 'Yo Me Llamo Ricardo Arjona', que interpretó con gran sello personal el recordado tema 'Pingüinos en la cama'.
Tras las deliberaciones y las siempre acertadas opiniones de los jurados, uno de estos grandes artistas se coronó como "El mejor de la noche", llevándose no solo los aplausos del público, sino también jugosos premios para su ahijado en la competencia, consolidando una jornada inolvidable para los fanáticos del programa.
Cuál es el nombre real y la trayectoria de Pablo Alborán
Pablo Alborán, cuyo nombre de pila es Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz, nació en Málaga, España, el 31 de mayo de 1989. Es un reconocido cantautor y músico nominado múltiples veces a los premios Grammy Latinos, famoso mundialmente por baladas románticas como 'Solamente tú' y 'Perdóname'.
De dónde era Soda Stereo y quiénes fueron sus integrantes fundadores
Soda Stereo fue una emblemática banda de rock en español formada en Buenos Aires, Argentina, en 1982. Sus miembros fundadores e históricos fueron Gustavo Cerati (voz y guitarra), Zeta Bosio (bajo) y Charly Alberti (batería), considerados como una de las agrupaciones más influyentes del rock iberoamericano.
Cuándo nació Julio Jaramillo y cuáles son sus canciones más famosas
Julio Jaramillo, conocido popularmente como 'El Ruiseñor de América', nació en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 1935 y falleció el 9 de febrero de 1978. Grabó miles de canciones a lo largo de su carrera, siendo 'Nuestro Juramento', 'Cinco centavitos' y 'Reminiscencias' grandes himnos de la música latinoamericana.
No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.