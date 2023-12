Dobles de Guillermo Santa Rosa, Ángela Aguilar y Vicente Fernández: cerca de la final de Yo Me Llamo A pesar de no haber llegado a la Final de Yo Me Llamo, los imitadores de Guillermo Santa Rosa, Ángela Aguilar y Vicente Fernández se ganaron el cariño de los colombianos, quienes se conmovieron con su salida.