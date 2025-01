¡Con la boca abierta! Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz les dan el "sí" a estos imitadores

Llegar al escenario de Yo Me Llamo es un verdadero sueño para muchas personas, por eso son muchos los imitadores que se preparan y no dejan nada al azar para su audición, pues esperan convencer a los exigentes jurados y así pasar a la siguiente etapa. Estos fueron los concursantes que se ganan el voto de confianza de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, aunque no todos consiguen las 3 estrellas verdes.

El primero en pisar el escenario en este tercer capítulo es Yo Me Llamo Gustavo Cerati, quien canta ‘Persiana Americana’ de G. Cerati y J. Daffunchio y logra impresionar a los jurados por tocar la guitarra durante todo el tema.

Yo Me Llamo Martín Elías es el segundo en pisar el Templo de la Imitación y al ritmo de ‘El Terremoto’ de Rolando Ochoa, deja a los presentes sin palabras. Un verdadero homenaje al hijo del Cacique de la Junta.

Al escenario llega Yo Me Llamo Christian Nodal y con su interpretación ‘Adiós Amor’ de Salvador Garza logra enamorar a Amparo Grisales, quien lo defiende a capa y espada de los comentarios de César Escola, pues este le pide más compromiso y dice que buscan la perfección.

Cuando es el turno de Yo Me Llamo Gloria Trevi, el escenario se ilumina y se llena de energía por su actitud al cantar ‘Con los ojos cerrados’ de Gloria Treviño Ruiz. Aunque los expertos tienen dudas, le da una oportunidad.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo se presenta con ‘La Cama Vacía’ de Carlos Spaventa y sorprende por su edad, por lo que recibe halagos y comentarios positivos de su show.

Una de las presentaciones que más emociona a Amparo Grisales es la de Yo Me Llamo Willie Colón con ‘Idilio’ de Alberto Amadeo Rivera, un verdadero éxito y clásico que ha marcado generaciones.

Finalmente, Yo Me Llamo Juan Gabriel canta ‘Se me olvidó otra vez’ de Alberto Aguilera Valadez.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.

Quién es Armonio en Yo Me Llamo

Armonio no es un ser humano, sino una creación de inteligencia artificial que ha llegado para cumplir un papel fundamental en el proceso de las audiciones de Yo Me Llamo, convirtiéndose en el reemplazo de Sinfoni.

Su función principal es ser la guía de lo que sucede en las audiciones, presentando a los aspirantes y proporcionando datos históricos, relevantes sobre el programa y las veces que otros dobles de los mismos artistas se han presentado.