Yo Me Llamo

Capítulo 3 Yo Me Llamo: Los jurados buscan la excelencia, pero deben llamar a Búfalo para no sufrir Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz se dejan sorprender por los imitadores que llegan al escenario en la tercera noche de audiciones, sin embargo, no todos resultan ser lo que prometen.