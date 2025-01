Carlos Calero retó a Búfalo, de Yo Me Llamo, a demostrar su fuerza: Así empujó un camión

Búfalo cautivó a los colombianos con su aparición en Yo Me Llamo , en donde hizo reír a más de uno con su presencia en el escenario ante los imitadores que no querían salir del Templo de la Imitación, sin embargo, no muchos sabían que es un strongman, considerado como uno de los hombres más fuertes de Sudamérica, lo cual fue puesto a prueba en vivo.

Te puede interesar: Conoce más de Búfalo de Yo Me Llamo: Estatura, peso, razón de su apodo y a qué se dedica

Carlos Calero le hizo un reto a Búfalo

Luego de preguntarse cuánto mide o pesa, el presentador de Día a Día se fue en busca de este nuevo integrante de Yo Me Llamo en las instalaciones de Caracol Televisión, por lo que se lo terminó encontrándolo al lado de uno de los trailers mientras que levantaba por completo a un hombre con sus brazos.

Al verlo tan relajado y haciendo esto sin complicaciones, Carlos Calero decidió poner a prueba a este strongman y lo retó a empujar una van que estaba allí, la cual pesaba 2.100 (dos mil cien) kilos, es decir, dos toneladas cien kilos.

Conoce más: Búfalo, el nuevo integrante de Yo Me Llamo: te contamos quién es y cuál será su función

Aceptando que esto era algo mínimo para él, Búfalo se puso una cuerda en el cuello y empezó a caminar de espaldas con una gran muestra de tranquilidad. Cabe destacar que cinco personas más se subieron el vehículo, dándole mas de 400 kilos más.

Publicidad

Este integrante de Yo Me Llamo hizo la claridad en que esto es una muestra de la disciplina en la que ha trabajado durante muchos años y que no habría poder lograr algo como esto si no hubiese luchado por su sueño de convertirse en el hombre más fuerte.

Ante la admiración de los presentadores de Día a Día, Búfalo mencionó que ha hecho este mismo ejercicio, de halar un vehículo con el cuello, pero con 60 toneladas en una pendiente.

Lee también: Quién es Armonio, el guapo hombre de la nueva temporada de Yo Me Llamo: enamoró a Amparo Grisales

Publicidad

Luego de haber movido la van dentro de las instalaciones de Caracol Televisión, el strongman se midió en unas vencidas con Boyacoman, quien ni siquiera pudo mover su mano, lo cual desató las risas de todos en el set.

Cuánto mide y pesa Búfalo de Yo Me Llamo

Uno de los detalles que más llamaron la atención de este personaje del programa que busca a los mejores dobles de Colombia fueron sus medidas, ya que su imponente presencia dejó a más de uno con la boca abierta, tanto en el escenario como en la pantalla chica.

Ante esto, Búfalo dio a conocer que mide 1.90 metros y que pesa 190 kilos, lo cual ha sido fundamental para sus competencias, en las que ha logrado varios récords y reconocimientos a nivel nacional e internacional.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.