Conoce más de Búfalo de Yo Me Llamo: Estatura, peso, razón de su apodo y a qué se dedica

Una de las novedades de la décima temporada de Yo Me Llamo es la llegada de Búfalo, un integrante que le dará un toque especial a esta etapa de las audiciones dentro del concurso musical, puesto que con su presencia, fortaleza y seriedad se encargará de sacar a aquellos participantes que no se prepararon lo suficiente y que no quieren salir del escenario.

Su aparición en el primer capítulo causó sensación entre los televidentes, quienes no dudaron en comentar en redes sociales sobre su papel y las reacciones que tuvieron los dobles que lo conocieron y fueron despachados por él.

Fue tanto su impacto entre los colombianos que fue inevitable su invitación en Día a Día , en donde contó detalles sobre él y reveló qué es aquello a lo que se dedica fuera del programa.

Quién es Búfalo de Yo Me Llamo

Emanuel Mendoza, oriundo de El Bagre, Antioquia, es uno de los hombres más fuertes de América del Sur y se suma al elenco del Templo de la Imitación para cumplir con un rol muy importante dentro de la competencia y darle ese toque llamativo a esas presentaciones en las que los aspirantes no tienen mucha oportunidad de avanzar y, a la vez, conservar el orden en la tarima.

La manera de llamarlo será con una campana que está ubicada sobre César Escola, el ‘Maestro’ y los otros jurados definirán el momento adecuado y tan pronto suene el elemento entrará Búfalo con su intimidante presencia a cumplir con su labor, a raíz de esto, poco a poco se convertirá en el terror de los imitadores.

Fuera de Yo Me Llamo, este hombre es un strongman que compite a nivel internacional, representando a Colombia en la categoría élite, en donde es profesional desde hace varios años, logrando medallas de bronce en un evento que podría compararse a los Juegos Olímpicos, de acuerdo a lo que dijo en su entrevista en Día a Día.

A lo largo de varios años, Emanuel se ha posicionado en el powerlifting, o el deporte conocido como levantamiento de potencia, en el que tiene un récord sudamericano y es campeón a nivel nacional, al punto de ser considerada como la persona que tiene los hombros más fuertes de Sudamérica .

Cabe destacar que en otras disciplinas ha sido tres veces campeón a nivel sudamericano en rugby, aunque también practicó karate, lucha, capoeira, kick boxing y jiu jitsu.

Asimismo, menciona que el cuello es uno de los músculos que más tiene trabajados y que esto lo hace a modo de exhibición en esos espectáculos en los que es característico halar un camión.

Entre otros detalles, también mencionó que tiene dos hermanos menores, un hombre que se dedica a la calistenia y el modelaje y una mujer que no está tan relacionada co el deporte.

Cuánto mide y pesa Búfalo de Yo Me Llamo

Uno de los detalles que más llamaron la atención de este personaje del programa que busca a los mejores dobles de Colombia fueron sus medidas, ya que su imponente presencia dejó a más de uno con la boca abierta, tanto en el escenario como en la pantalla chica.

Ante esto, Búfalo dio a conocer que mide 1.90 metros y que pesa 190 kilos, lo cual ha sido fundamental para sus competencias, en las que ha logrado varios récords y reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Por qué tomó el apodo de Búfalo

Con respecto a esa inspiración que lo llevó a llamarse de esta manera dentro de Yo Me Llamo, el strongman mencionó que es un hombre bastante creyente y que para él el éxito de la vida es Dios, por lo cual para esto se basó en el salmo 92:10, que dice: "pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo".

"Todo tiene que ir alineado, entre lo mental, espiritual y físicamente y así puedes llegar a donde tú quieras. A través de eso transmito un mensaje de esperanza y motivación, representando a Colombia a través de todos los campeonatos de que he ganado", recalcó, mientras que a la vez exaltó que ha inspirado a personas en silla de ruedas, con problemas de drogadicción y niños.

Cómo llegó Búfalo a Yo Me Llamo

En su paso por Día a Día, este integrante del Templo de la Imitación contó que en el 2024 Juan Esteban Sampedro se contactó con él para hacerle la propuesta de aparecer en el concurso musical, pues a pesar de que es muy reservado con su vida personal en redes sociales, ha logrado ser reconocido en estas por lo que ha hecho en diversos eventos deportivos.

Ante el planteamiento de la labor no dudó ni un momento en aceptar, pues le pareció un reto llamativo y diferente. Ante esto, contó que él se queda atento al campanazo para salir al escenario, aunque confesó que a veces le gustaría frenar a algunos de los aspirantes.

