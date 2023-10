Amparo Grisales y Pipe Bueno tienen una disputa por el glamour: "no me eches vainazos"

La presentación y el atuendo de Yo Me Llamo Jessi Uribe hace que los jurados tengan una conversación bastante directa sobre lo que piensan de la moda en la actualidad, pues Amparo Grisales y Pipe Bueno poseen posturas distintas sobre lo que se debe portar, especialmente cuando de elegancia se trata.

Todo inicia cuando la 'Diva de Colombia' se da cuenta de que el cantante de música popular está portando una bermuda y unas botas blancas, dado que le recalca que no le gusta este tipo de looks en un hombre: "la moda sí incomoda".

A su vez, Amparo Grisales le da a entender que esto no depende de la juventud, sino del buen gusto: "no tiene que ver la edad ni que me eches vainazos, eso es muy feo mi amor". Asimismo, la jurado muestra su disgusto hacia las tendencias que muchas personas están adoptando, dado que considera que no tienen glamour, exaltando que los hombres también deberían portar zapatos bonitos.

Con la intención de reducir la tensión, César Escola se para de su silla y realiza una especie de pasarela en el escenario de Yo Me Llamo, haciendo entender que él sí tiene buen gusto, para luego revelar que sus botas son para jugar polo y que las trajo directamente desde Argentina.

Es importante destacar que a lo largo de toda esta temporada en el Templo de la Imitación Amparo Grisales se ha enfocado en hablar de la importancia de usar prendas y zapatos que sean más elegantes, afirmando que las mujeres no pueden dejar de lado los tacones y solo utilizar tenis, ya que esto lo hacen en espacios como alfombras rojas o eventos importantes.

Por su parte, Pipe Bueno le menciona a su colega que él en esta oportunidad quiere sentirse cómodo y que para los gustos los colores, frente a lo que la 'Diva de Colombia' le dice: "¿qué les pasa?, volvamos a la elegancia. Tiene que ser bonito a la vista".

El cantante de música popular le recuerda a Amparo Grisales que ha tenido diferentes estilos y looks durante toda esta temporada de Yo Me Llamo y que en este capítulo no quiere lucir elegante, sino estar más fresco y tranquilo. A lo largo de toda esta disputa, el público presente en el Templo de la Imitación se divide en opiniones, pues apoyan y se ríen con los dos jurados.

Tras todo esto, los expertos en hallar dobles perfectos demuestran que tener puntos de vista distintos no hace que su relación se quiebre y que son diversas formas de ver y entender la moda, elegancia y las tendencias.